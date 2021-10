Daniella Durán sorpresivamente habló sobre el vínculo que mantuvo con el jugador de La Roja Arturo Vidal, explicando específicamente cómo fue la reunión que la mantuvo junto al deportista, aunque incluso reconoció que no prosperó.

La periodista colombiana conversó con Cecilia Gutiérrez por medio de una transmisión en vivo en Instagram, donde explicó los alcances de su contacto con el volante del Inter de Milán.

En primer lugar, Daniella expuso que aunque había decidido mantener en reserva todo lo que ha acontecido en el último tiempo, quiso hablar porque "ya han pasado meses y las cosas no paran. Y cuando tú no haces declaraciones, no das respuestas, abres la brecha a que se hagan especulaciones. Las especulaciones son las que hacen daño a las personas y sobre todo si se difunde información que no es".

"Ya estamos en un punto en que las cosas están pasando de castaño claro a castaño oscuro, y quién mejor que yo, la protagonista de esta historia, para ponerles un punto final y aclararles lo que está pasando", sostuvo la reportera.

Luego, Durán pasó a referirse a la publicación con la que Vidal negó que estuvieran en un romance. "Fue un acuerdo entre los dos, debido a lo que estaba pasando. La verdad, no podíamos aceptar una relación que no había. Yo no puedo salir a decir 'sí, tenemos una relación', porque simplemente teníamos una amistad", subrayó.

Daniella Durán explica la verdad tras el vínculo que tuvo con Arturo Vidal, en conversación con Cecilia Gutiérrez.

El asunto es que "íbamos a los mismos sitios, yo vivía en Estados Unidos, él fue a visitarme y hace también otras cosas que él tenía. Obviamente, aprovechamos y salimos con mis amigas, salimos también con sus amigos".

"Siempre con Arturo nos la hemos llevado muy, pero muy bien. Es una gran persona, yo no tengo nada malo que decir de Arturo. Pero en ese momento de la publicación, la negación a aceptar una relación que simplemente no había, porque nosotros simplemente estábamos compartiendo como amigos, era la verdad. No estábamos diciendo ningún tipo de mentiras".

"No sé cómo se maneja [en Chile] el tema del trabajo, pero mi canal es dueño de mi imagen, de mis declaraciones y de todas mis cosas. Entonces, sí era muy delicado el tema de que empezaran a salir cosas que de pronto no conllevaban y no eran ciertas", advirtió.

Daniella Durán luego confesó que su admiración por Arturo Vidal viene desde siempre, por lo que se le presentó una oportunidad de conocerlo más y la tomó.

"Sigo a Arturo hace más de 10 años. A pesar de todo lo mediático que ha sido, Arturo Vidal para mí siempre ha sido uno de los mejores futbolistas, no sólo de Chile sino que del mundo. Su carrera, su mentalidad. Y darme la oportunidad de conocerlo más de cerca, rectifiqué que es una gran persona y que su fútbol siempre va a ser lo más importante para él. El fútbol y su familia", puntualizó.

Daniella Durán: Periodista reconoce la verdad sobre su relación con Arturo Vidal

Cecilia Gutiérrez se volcó a lo concreto, esto para establecer la verdad de la relación entre Daniella Durán y Arturo Vidal.

La respuesta de Daniella fue clara: "Nunca tuvimos una relación, porque no existió. No podemos hablar de una relación que no hay. Sí había una relación muy cercana. Digamos que nos estábamos conociendo. En ese orden de ideas, estábamos tratando de mirar a ver si podría haber algo que surgiera, algo mucho más".

"Hay cosas que no se pueden controlar y en ese aspecto, simplemente tratamos pero la distancia también fue un factor fundamental. Su carrera, mi carrera. Tratamos que una relación de amigos fuera tan cercana, tan buena. Era mucho lo que Arturo aportaba a mi vida", complementó la periodista.

Eso sí, aclaró enseguida, "porque la gente es mala, [dice] 'estás ahí por el dinero'. Pero nunca me ha hecho falta o necesidad de eso, por el tema de mi trabajo, de mi carrera, de lo que he tenido toda mi vida".

"En ese aspecto, sí hubo una ilusión. No sé si de parte de él. Pues de mi parte sí hubo una ilusión. Yo conocí a un Arturo mucho más profundo. Un Arturo con unos buenos sentimientos, dedicado, amoroso. Que ama a sus hijos, que ama a su Selección Chilena con toda su alma. Que es comprometido, que ama a todas las personas que lo rodean. Su familia, sus amigas, todo. Eso era para mí algo de admirar y que hacía que me atrajera mucho más de él".

"Quiero aclarar que cuando yo empiezo esta cercanía, Arturo no tenía novia. Yo jamás, jamás, hubiese aceptado algo así. En ese aspecto, éramos simplemente cercanos. Obviamente, si hubiese sido para más, si se hubiese dado, sería la primera en estar diciendo 'oigan, está conmigo. Véanlo'. Lo trataba de hacer con mis close friends, pero como amigos, como siempre fuimos, como amigos. Eso para mí es lo más importante", dijo.

Y añadió que "con todo lo que está pasando es muy triste y deplorable cómo la gente tacha a un ídolo que de verdad sólo se merece lo mejor".