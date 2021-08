El humorista Álvaro Salas estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión "Podemos Hablar", en donde compartió distintas anécdotas de su vida personal y laboral.

El comediante Álvaro Salas recordó el día que el empresario chileno Leonardo Farkas lo contrató para actuar en su fiesta de aniversario de matrimonio en donde terminó pagándole el doble de lo acordado.

El evento se realizó el año 2008, en donde el filántropo celebraba 15 años desde su boda con Belina Friendman.

“Fue una fiesta en el Sheraton, pero a toda raja, nos iban a buscar en limusina al lugar y no había que llegar en vehículo. Había que ir sin celulares para que nadie grabara ni una cosa”, comenzó señalando.

“Y no es broma. En el show Air Supply, Donna Summer, fue una experiencia muy bonita, y estaba animando (Antonio) Vodanovic a todo esto”.

Sobre su presentación, el comediante señaló: “Farkas estaba con su señora y la señora no cacha nada de castellano. Entonces, entre cada chiste, tenía que hacer una pausa, porque él le explicaba el chiste a su señora”, aseguró. “Estuve como una hora para contar 20 chistes”.

Sobre cuánto cobró por su actuación, Salas reveló que Farkas le pagó el doble de su tarifa. “Y lo juro, por lo más sagrado que hay, que le cobré lo mismo que cobró en cualquier evento… ¿por qué? Porque si yo le hubiera cobrado tres o cuatro veces más, me los habría pagado, pero no me habría llevado nunca más, para que estamos con cosas”.

“Cuando Ricardo, quien trabaja conmigo, fue a buscar el cheque a la oficina, la secretaria le pasó dos sobres… en uno, estaba lo que habíamos cobrado y, en el otro un cheque por el mismo valor y una tarjeta ‘gracias por la buena onda y por el buen momento que vivimos’, reveló.