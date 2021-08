Un grupo de 21 alcaldes de la Región Metropolitana acudieron al Ministerio de Salud para entregar una carta al Ministro Enrique Paris, en la cual piden un cambio en la estrategia de vacunación, para que se flexibilice de acuerdo al panorama local.

Dentro del petitorio de los ediles, se pide que se les avise con anterioridad la cantidad de vacunas con las que dispondrán, con el fin que la ciudadanía sepa hasta cuándo puede esperar en los centros vacunatorios.

También se le pidió al ministro reponer la vacunación de los fines de semana.

Así lo señaló la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien indicó que “nos parece importante poder aprovechar el sábado y domingo también para vacunar a nuestra población”.

“Así mismo vemos una preocupación por los niños, niñas y jóvenes, que también hay una necesidad y una mirada de avanzar en la presencialidad, sin embargo, no han estado incorporados en el plan de vacunación“, prosiguió.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, también se sumó a las demandas, señalando que “adultos mayores haciendo fila, no han podido terminar con su vacuna dada la rigidez del calendario. Esto genera una enorme frustración, dado que no consiguen salir vacunados”.

Respuesta del Minsal

Durante el balance diario del Minsal, el Ministro Paris dio cabida a los requerimientos de los ediles, indicando que el ministerio realizará una reunión con los alcaldes, aunque descartó de plano iniciar la vacunación a infantes.

“No podemos vacunar a niños pequeños si no tenemos vacunas aprobadas, es la única petición que considero que no corresponde”, comentó Paris.