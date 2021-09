Si alguna vez has visto la bandera del estado de Texas, en Estados Unidos, probablemente creíste que se trataba de la misma bandera de Chile. La respuesta es no, no son las mismas, pero sí son muy similares, lo que ha generado mucha confusión tanto para chilenos como texanos.

La bandera de Chile, al igual que la de Texas, viste los colores blanco azul y rojo, con una estrella en la sección azul. Sin embargo, el emblema del estado norteamericano dista del nacional, porque su sección azul es alargada y llega al extremo inferior de la bandera. No obstante, no se puede negar que a simple vista parecen ser idénticas.

Esta semana se celebran en Chile las Fiestas Patrias. Considerando que izar la bandera es un acto obligatorio durante estos días, salieron a la luz preguntas respecto de la similitud de ambos emblemas. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Por qué la bandera de Chile y la de Texas son similares?

Pese a sus impresionante similitudes, los colores de las banderas de Chile y Texas tienen significados totalmente diferentes. El rojo en la bandera chilena simboliza la sangre derramada durante la lucha por la independencia, el azul representa el cielo y el blanco la cordillera de los Andes. Mientras que, el rojo de la bandera texana representa valentía, el azul la lealtad y el blanco la pureza.

Mucho se ha hablado de una supuesta copia. Algunos creen que el país sudamericano copió al estado sureño y otros aseguran que fue al revés. Lo cierto es que no se sabe con exactitud por qué ambos emblemas son tan parecidos, de hecho se cree que es mera coincidencia y expertos indican que no hay copia de ninguna parte.

Los dos emblemas fueron creados en contextos totalmente distintos y los investigadores que se han dedicado a analizar este hecho aseguran que no hay ninguna conexión entre la bandera de Chile y la de Texas.

De todas formas, la confusión sigue complicando a algunas personas. Hace unos años, durante el Festival Austin City Limits en Texas, el cantante británico Paul McCartney atravesó el escenario ondeando la bandera chilena. Así que solo queda estar atentos para no utilizar la bandera que no corresponde.