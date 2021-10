Queda cerca de un mes para las Elecciones de noviembre, donde se definirá gran parte del futuro político del país entre, al menos, los años 2022-2026.

La carrera presidencial comienzan su cuenta regresiva, en unas votaciones que se ven cada día más reñidas entre los candidatos.

De hecho, según la última Encuesta Cadem, José Antonio Kast (21%), candidato del Partido Republicano, quedó en un empate estadístico con Gabriel Boric (20%), del Frente Amplio.

Detrás de ellos aparece Yasna Provoste, carta de la Democracia Cristiana, quien lleva el 12% de las preferencias según Cadem.

Por otro lado, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, tras su magra semana política cayó al cuarto lugar de las preferencias con un 7%.

Luego vienen Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (3%).

Además, a casi un mes de la votación, de acuerdo a la encuesta un 27% de los encuestados no sabe, no responde o no votaría.

Pero, ¿qué más se vota en los sufragios de noviembre?

Elecciones 2021 | ¿Qué se vota en noviembre en Chile además del Presidente?



En las votaciones del 21 de noviembre, además de elegir al futuro Presidente/a; también se elegirá en conjunto a los diputados/as, senadores/as y consejeros regionales (cores).

¿Cuándo se sabrá donde me toca votar en las Elecciones Presidenciales?



De cara a las elecciones de este 21 de noviembre, tanto los nombres de vocales de mesa como el local de votación por parte del Servel se informará desde el próximo 30 de octubre.

Para conocer esa información, debe ingresar AQUÍ con su RUT y hacer clic en "Consultar".