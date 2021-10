El proyecto del cuarto retiro del 10% de las AFP está en una de sus semanas más turbulentas en la Cámara del Senado.

Esto, debido a los dichos del domingo de la senadora de la Democracia Cristiana, Alejandra Goic, quien argumentó que rechazará la medida.

Por lo mismo, en las últimas jornadas han proliferado las conversaciones entre la oposición y el oficialismo de cara a la votación en sala de la próxima semana, la cual se ve con un futuro incierto.

Hoy día, en tanto, la comisión de Constitución votará en general "hasta total despacho".

Pedro Araya (Ind.), presidente de la comisión, insistió en intentar "persuadir" a la senadora Goic para conseguir los votos necesarios.

Conoce aquí los detalles.

Cuarto Retiro del 10% AFP | ¿Qué senadores de oposición rechazarán el proyecto y cuáles son sus motivos?



Como fue mencionado previamente, Alejandra Goic indicó este domingo en entrevista con La Tercera que va a rechazar el proyecto del cuarto retiro de las AFP.

"La discusión de los primeros retiros es absolutamente distinta a la del cuarto retiro. Hay un antes y un después del IFE como ayuda universal. Hoy la justificación no es la pandemia y reivindico la universalidad del IFE, del acuerdo que logramos como oposición (...)", argumentó Goic en la entrevista.

La otrora candidata presidencial en 2017 también agrego lo siguiente:

"Hay una realidad distinta y yo quiero aquilatar el logro del IFE y la ampliación de su cobertura que fue lo que pusimos sobre la mesa como condición. Ahora, entiendo perfectamente la popularidad que tiene una medida así. Es de regla básica económica que la gente prefiere el consumo presente al consumo futuro. Hay buenas razones, yo misma usé el primer retiro. Pero es el momento de ponernos serios y hacer nuestro trabajo en el Parlamento y asumir que si seguimos avanzando con los retiros hacemos mucho más difícil cualquier reforma al sistema de pensiones que ya se ha postergado por demasiado tiempo".

Estos dichos generaron muchas repercusiones en el ambiente político.

Yasna Provoste, candidata presidencial de la DC, señaló en relación al impacto del rechazo de Goic en su candidatura que "aquí cada cual es responsable de sus actuaciones, de sus votaciones. Esto nos permite, además, reforzar algo que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo. En la Democracia Cristiana no somos todos lo mismo".

Por otro lado, Carmen Frei, presidenta del partido de Provoste y Goic, afirmó que "el partido Demócrata Cristiano tiene una posición y la hemos reiterado en distintas oportunidades. Nosotros vamos a apoyar el cuarto retiro y le pido especialmente a la senadora Goic que lo piense y que rectifique porque lo hemos conversado mucho con los técnicos y con nuestra futura presidenta, Yasna Provoste, y creemos que, ante la ineptitud de un gobierno que no ha dado las respuestas oportunas, la gente está necesitando esos recursos".

¿Quién más de la oposición está en contra del proyecto?

Otro de los senadores de la oposición que dejó claro su postura de rechazo fue el senador del Partido Socialista, Carlos Montes.

En entrevista con CNN Chile el pasado jueves 21 de octubre, el legislador socialista declaró lo siguiente:

“No me gusta (el proyecto). Me es muy difícil votar a favor, y eso lo he dicho una y otra vez por todo lo que implica. Estamos en una discusión buscando soluciones, no estoy por votar a favor el cuarto retiro”.

Respecto si su postura podría afectar la campaña de Provoste, Montes comentó que “ella está justamente tratando de construir una alternativa, es un proceso que no está terminado, sino que es un proceso que está en curso”.

El senador Carlos Montes, durante la Comisión de Constitución del Senado, que analiza el proyecto que permite un cuarto retiro de fondos de pensiones, por la pandemia del Covid-19. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Quien también estaría en contra de la iniciativa es el senador del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber.

A mediados de septiembre, Lagos argumentó en Radio Infinita que “los senadores tenemos que evaluar muy cuidadosamente el impacto de este proyecto de ley. Las condiciones están cambiando. Como he dicho, este proyecto no me gusta tal como está, puede ser dañino”.

"No tengo ningún temor de ir contra la manada. No sé qué irá a llegar del cuarto retiro al Senado. Lo que yo conozco, lo que está hoy día en la Cámara de Diputados, no veo razón que lo justifique para ser aprobado", señaló en aquella ocasión.

Para que el proyecto sea aprobado se necesitan 26 votos y la en la oposición son 24.

Con el voto de Alejandra Goic en contra, el bloque tendrá que apostar por tres votos del oficialismo.

El foco estaría en Marcela Sabat y Manuel José Ossandón de Renovación Nacional; y David Sandoval, de la UDI.