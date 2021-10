En un capítulo de Fanáticos de la Previa de radio Agricultura, estuvo invitado el ex portero de Rangers, además de Pablo Contreras, donde ventilaron algunas situaciones que vivieron con el antiguo entrenador de la Roja.

Nicolás Peric recuerda algunas locuras de Marcelo Bielsa en la Roja: "No comía con nosotros”

Hablar de Marcelo Bielsa y de su forma de ser es una verdadera locura. Por lo mismo, en un nuevo capítulo de Fanáticos de la Previa de radio Agricultura, con Francisco Saagredo y Cristián Caamaño, tuvieron como invitados a Nicolás Peric y Pablo Contreras, donde recordaron algunas de las historias que vivieron con el "Loco" o que escucharon en su paso por la selección chilena.

"La primera vez que llama a Jorge Valdivia, no estaba nervioso pero había que conocer a Marcelo Bielsa. Valdivia se pone la indumentaria en la pieza. A las siete tenía que bajar a comer. Sube en el piso seis, se mira al espejo, lo típico que uno hace en el ascensor. Se abre la puerta en el piso cuatro y se sube Marcelo Bielsa. Lo mira y le dice 'Jorge Valdivia'. Se da vuelta y le da la espalda. Esa fue la presentación. Ese era Bielsa", cuenta Saagredo para comenzar la conversación.

En los recuerdos de Marcelo Bielsa aparece la historia del primer frente a frente con Jorge Valdivia y cuando invitó a comer a los directivos por él no fue.

Fue en ese instante donde Nico Peric destaca la forma de ser que tiene el rosarino, donde tenía una forma particular de comer cuando estaban en proceso de selección.

"No comía con nosotros en la sala del comedor, se iba a comer a las oficinas de arriba en el segundo piso. Le tenían que llevar el almuerzo allá. No comía con nosotros. Estaba loco. ¿Qué te parece? Yo logré analizarlo", cuenta entre risas el ex portero.

En otra de las historias, también volvieron al momento en que recién firmó el contrato en la Roja, donde los directores de la ANFP conocieron la forma de ser que tenía el entrenador.

"Llegan acuerdo en la hacienda de Bielsa que estaba con su abogado. Se dan la mano y listo Bielsa a Chile, era un golazo. Bielsa les dice que está muy agradecido y en gratitud los quiere invitar a cenar esta noche. 'Los pasamos a buscar a las siete'. En la recepción del hotel, los pasan a buscar, se abre el vehículo y estaba el abogado de Bielsa, el asesor de Bielsa, el ayudante de Bielsa y no estaba Bielsa. Jorge Contador dice 'y Bielsa dónde está'.Le dicen que no viene. Sí, están invitados a comer pero él no viene", detallan.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.