La tristeza de Martín Lasarte: "Pensábamos en sacar un buen resultado hoy, al menos no perder, hicimos méritos pero no pasó. Necesitamos sumar"

Nadie puede decir que Chile jugó mal ante Brasil, pero lo cierto es que perdió y sigue quedándose atrás en las difíciles eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Martín Lasarte conversó con los medios de comunicación después del partido y aseguró que no esperaba quedarse en cero y que derechamente la Roja debe comenzar a sumar si quiere ilusionarse con el próximo Mundial.

"No quisiera decir algo de lo que después me arrepienta. Todavía es prematuro. Pensábamos en sacar un buen resultado hoy, al menos no perder, hicimos méritos pero no pasó. Necesitamos sumar. Ecuador no es un lugar fácil para nadie", afirmó.

Martín Lasarte no esperaba sumar de a cero y reconoce que la situación es complicada (Carlos Parra, ANFP)

En ese sentido, Machete agrega que "comparto que hay que sacar puntos afuera hoy por no sumar ahora y nos complica. Venimos con un lastre que no ayuda. Son dos salidas que no son fáciles, pero hay que sumar afuera. Estamos en la obligación. Y de a tres, además. Con empatar no alcanza".

Lasarte cree que lo ocurrido hoy en el Monumental, no es nuevo. "Veíamos algunos partidos de la Copa América y anteriores, el de Bolivia acá, ya son varias ocasiones donde controlamos y no lo materializamos en gol. Es un tema que realmente nos preocupa", explicó.

Sobre el partido, el entrenador de Chile indicó que "Brasil no nos generó tanto, serán dos o tres y les bastó, nosotros llevamos el peso del partido, generamos, tuvimos en la línea sin poder meterla, atajó el arquero… Pero sí, vamos a tener que buscar un ajuste más para tratar no sólo sumar, sino que ganar".