El Chino analizó el empate con Ecuador en Quito, y no quedó conforme, debido a que aseguró que le faltó ambición a Martín Lasarte.

En la previa si uno decía que Chile iba a traerse un punto de su visita a Ecuador en Quito lo firmaba, pero el partido válido por las eliminatorias dejó a muchos con gusto a poco, debido a que la Tri terminó jugando con un hombre menos.

Uno de los que analizó el compromiso fue Carlos Caszely, porque en diálogo con RedGol le pegó a Martín Lasarte, debido a que aseguró que debería haber sido más atrevido tras la roja de Ángel Mena.

"Uno de los grandes problemas que presentó Chile el día de hoy fue después de la expulsión del ecuatoriano, porque ahí Lasarte se la tenía que haber jugado un poco más, ya que él en la previa dijo que iban a buscar los tres puntos y tenía que haber metido a otro delantero, porque Ecuador se metió atrás, solamente contragolpe y solamente llegamos una vez al arco de ellos, y eso es muy poco para una selección que se quería traer los tres puntos", dijo el Chino.

"Estamos muy complicados, ahora el punto de hoy va a servir si le ganamos a Colombia o no, porque si se dan algunos resultados podemos quedar octavos, y no solo nos complicamos matemáticamente, sino que también sicológicamente, porque el equipo empieza a tener dudas", agregó el ex delantero de Barcelona.

Uno de los grandes problemas de la Roja en el último tiempo ha sido la falta de goles, y Caszely da su receta para termina con esa complicación.

"Nos falta un mediocampista de creación que haga jugar a los delanteros. ¿Cuántos pases le dieron a Vargas? Ninguno. Llegamos muy poco porque no hay un creativo en el mediocampo", cerró.