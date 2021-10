Carlos Humberto Caszely manifestó su preocupación por el futuro de la selección chilena, que se enfrentará este jueves con su similar de Perú en Lima, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con Redgol, el ex goleador histórico de la Roja y de Colo Colo no ve con buenos ojos este desafío, clave para el boleto mundialista. "No soy positivo para el jueves. No le puedo mentir a mi gente, no le puedo mentir al público", reconoce el ídolo nacional.

La condición de las figuras chilenas es parte del análisis. "Cuidado, que no está Arturo Vidal. Cuidado, que Alexis Sánchez viene a jugar, pero está sin fútbol. Tenemos tres o cuatro hombres importantes que no van a estar", subraya El Rey del Metro Cuadrado.

"Sería muy fácil decir y muy popular decir '¡Ya! ¡Sí! ¡Todos con confianza! ¡Vamos a ganar!'. Pero cuidado con lo que estoy diciendo", apunta un Caszely que no quiere vender falsas expectativas y asume los riesgos de un nuevo tropiezo de la Roja.

Alexis Sánchez llega sin fútbol, según el análisis del eterno Carlos Humberto Caszely

"Si no logramos rescatar puntos ante Perú, sabemos que Paraguay se cierra bien atrás y cuidado con Venezuela. Si caemos frente a Perú, nos va a sacar cuatro puntos y los otros seis o siete de diferencia, así que será muy complicado", puntualiza.

Finalmente, precisó la mayor necesidad de Chile. "Lo que no tiene es un mediocampista de creación. Lo vengo diciendo hace seis meses. No sacan nada con tener un goleador, si no le llegan pases", lamenta el mundialista en 1974 y 1982.

ENCUESTA ¿Cuál será el resultado de Chile ante Perú en Lima? ¿Cuál será el resultado de Chile ante Perú en Lima? Gana Perú Empate Gana Chile YA VOTARON 1607 PERSONAS

Chile se enfrentará con Perú el jueves en Lima, y luego tendrá dos partidos de local, el domingo ante Paraguay y el jueves posterior con Venezuela, ambos programados en el estadio San Carlos de Apoquindo

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo, conectado a internet fijo o wifi y en territorio chileno, para disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido.