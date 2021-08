Histórico, grande y emocionante. Si hay forma de describir el mayor evento del verano en el wrestling, pueden ser esas definiciones, ya que SummerSlam es una prenda de garantía de diversión y buenas luchas en la WWE.

La edición de este año, que se hará de forma inédita un día sábado y no un domingo cómo es habitual en los PPV (Pay Per View), mezclará la vieja escuela contra la nueva, en algo que viene siendo habitual durante el último tiempo en la más importante marca de lucha libre en Estados Unidos y el mundo.

Por ejemplo, uno de los platos fuertes es la pelea que tendrán Roman Reings (acompañado de Paul Heyman) contra el mítico John Cena, quien tras alejarse un tiempo para dedicarse a su trabajo como actor de Hollywood, volvió al terreno donde se coronó como uno de los nombres más emblematicos de la compañía que maneja Vince McMahon.

"El evento más grande del verano" es el número 34 de la cronología de SummerSlam, el cual forma parte de los "cuatro grandes", junto con Royal Rumble, Wrestlemania y Survivor Series.

Conoce aquí más detalles.

Cartelera:



-Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs. John Cena

-Campeonato Femenino de Raw: Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

-Campeonato de WWE: Bobby Lashley (c) vs. Goldberg

-Edge vs. Seth Rollins

-Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy & Jey) vs. Rey & Dominik Mysterio

-Campeonato Femenino de SmackDown: Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

-Campeonato de Estados Unidos: Sheamus (c) vs. Damian Priest