Campeonato Femenino de SmackDown Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

Campeonato de los Estados Unidos - Triple Amenaza Damian Priest (c) vs. Jeff Hardy vs. Sheamus

Campeonato Femenino de Raw Charlotte Flair (c) vs. Alexa Bliss

Campeonato Universal Roman Reings (c) vs. "The Demon" Finn Bálor

Campeonatos por Parejas de SmackDown The Usos (Jimmy & Jey) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)