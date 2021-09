Luego de dejar de ser un rehén en la selección chilena, el entrenador argentino Jorge Sampaoli tuvo su primera experiencia en Europa, debido a que recaló en Sevilla en 2016.

El DT casildense, actualmente en Olympique de Marsella de Francia, vivió buenos momentos con el cuadro andaluz, donde armó un buen equipo, siendo el ex seleccionado galo Samir Nasri uno de sus jugadores más importantes.

Sampaoli tenía muchas ganas de dirigir al futbolistas que ya colgó los botines, quien nuevamente contó cómo el ex estratega de la Roja lo convenció para jugar por el equipo español.

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras y yo te cubriré con el club. Sólo te pido que juegues bien el fin de semana'", aseguró en declaraciones con Le Journal du Dimanche.

Sampaoli en Sevilla - Getty

El ex Arsenal no se quedó ahí, porque agregó que s"i yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro".

Finalmente Samir Nasri se retiró, luego de jugar por Anderlecht en 2020, mientras que Jorge Sampaoli retornó a Europa tras sus pasos por la selección de Argentina, Santos y Atlético Mineiro.