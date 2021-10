Jack Wilshere fue una de las grandes promesas del Arsenal y alcanzó brillar durante varios años, llegando a jugar el Mundial de Brasil con Inglaterra.

Sin embargo las lesiones lo alejaron del primer nivel e increíblemente, a sus 29 años, ya no encontraba un club que lo recibiera.

Tras su última experiencia en el Bournemouth, tuvo que ir a entrenar con el Como de la Serie C de Italia. Desde hace semanas el inglés venía pidiendo ayuda públicamente.

"Denme una oportunidad. Déjenme probarles que estoy en forma", decía en una entrevista con Under The Surface, y añadía: "No he tenido ninguna lesión desde antes del encierro y la última no fue grave. He seguido entrenando todos los días. Cuando estaba en el Bournemouth estuve disponible para jugar todos los partidos, así que siento que es una respuesta bastante vaga, porque puedo jugar".

"Es frustrante y te rompe el espíritu. Sobre todo cuando sabes que estás entrenando todos los días, pero no hay mucho que puedas hacer al respecto. Tienes que seguir corriendo y entrenando, pero es difícil y pesado. Sobre todo cuando te dan ese tipo de respuestas", se lamentaba.

Pero este jueves el Arsenal anunció que le abrió las puertas a Jack Wilshere para que entrene con el primer equipo, aunque no puede ficharlo, pues la ventana de fichajes está cerrada.

Wilshere con la camiseta del Arsenal nuevamente (Arsenal)

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, señaló: "Estoy feliz de tener a Jack aquí, es parte de nuestra gran historia".

Luego, afirmó: "Queremos ayudarle a prepararse física y mentalmente para su próximo paso. Todos en el club están de acuerdo de que es el momento adecuado para ayudarlo. Quiere hacer los cursos de entrenador y vamos a proporcionarle la ayuda necesaria".

"Tiene mucha experiencia que compartir, ha tenido un gran éxito como jugador. Todos sabemos los problemas que le han causado las lesiones. Ha estado muchos años lejos y quizá se lo cuestione, pero todos le queremos", finalizó.

Wilshere entrenando con el Arsenal