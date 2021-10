Benjamín Galdames se afirma en México y es nominado a una gira por España de la Sub 21

El sueño de los hermanos Pablo Galdames, Thomas Galdames y Benjamín Galdames de jugar juntos por Chile apunta a no realizarse, como se esperaba. Aunque sí el menor del clan comienza un nuevo camino, ya que fue nominado a la selección de México Sub 21 a unos amistosos de preparación, lo que lo va decantando definitivamente a jugar por la Tri y no por la Roja.

Thomas, de hecho, confesó a RedGol que trataron de hablar con él. “Lo estamos convenciendo para que se cambie de selección, pero no quiere. En Chile no lo han tenido en cuenta, eso le dolió y cuando vino México a buscarlo mostraron mucho interés. Eso le llamó la atención, se siente valorado. Además, cuando lo llaman de México, justo empezaron a llamarlo de Chile. Pero ojalá lo convenzamos para que se cambie y podamos jugar los tres en la selección”, relató entonces sobre los infructuosos esfuerzos para dar vuelta su decisión, al parecer, ya tomada.

Benja Galdames aparece en un listado de jóvenes promesas mexicanas para los amistosos de su equipo ante Rumanía y Suecia en España bajo el mando del DT Raúl Chabrand. Dichos lances se jugarán en Marbella el sábado 9 y lunes 11, respectivamente.

La nómina de México Sub 21 con Benjamín Galdames.

Por su parte, Pablo Galdames se prepara con la Roja para la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, que verá a Chile enfrentar cara a cara su futuro ante Perú, Paraguay y Venezuela los días 7, 10 y 14 de octubre.

