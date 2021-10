La poca onda de Jorge Sampaoli y Lionel Messi previo a su duelo: "No he tenido contacto con él"

Jorge Sampaoli y su Olympique de Marsella tienen la gran posibilidad de meterse en la lucha por el título de Ligue 1 cuando reciba al poderoso PSG, el clásico más importante del país que tiene un morbo especial pues el entrenador se reencontrará cara a cara con Lionel Messi, a quien dirigió en el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Argentina.

Entre ambos la onda no fue la mejor y la prensa trasandina ha dado a conocer que la relación entre el estratega y el resto del grupo no fue la mejor, algo que también ha confesado Ángel di María en algunas ocasiones. "Con respecto a Leo, no he tenido contacto con él. Solamente en el tiempo que compartimos el vestuario", dijo en conferencia de prensa.

El ex de la Roja, sin embargo, tuvo elogios con una de las grandes estrellas de sus rivales del domingo. "Creo que no me tocó lamentablemente un contexto para disfrutarlo un poco más. Verlo de nuevo en la cancha es una alegría y enfrentarlo es una dificultad porque tiene la capacidad de dañarte en el momento que no lo esperas", puntualizó.

Lionel Messi viene de dos goles en Champions League. (Foto: Getty Images)

Sampaoli habló de cómo intentará Marsella frenar a Messi. "A Leo me tocó enfrentarlo y dirigirlo. Sabemos muy bien que ese tipo de jugadores, siendo el mejor del mundo, es muy difícil saber cómo controlar semejante creatividad. Pero bueno, será cuestión de minimizar las capacidades individuales del rival desde nuestro juego. Intentar tener la posibilidad de que él esté muy lejos del arco nuestro".

