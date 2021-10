Este sábado el Cádiz recibe al Alavés por la décima fecha de la Liga española, en un duelo clave por salir del fondo de la tabla de posiciones.

En la previa, el chileno Tomás Alarcón afirmó que el equipo está mentalizado en sacar un buen resultado para salir de la zona de peligro.

"Obvio que es una final, es un partido súper importante, que nos puede dar muchísima confianza el ganar y el perder nos puede dejar lleno de dudas", señaló.

Luego, afirmó: "Lo hemos visto de esa forma, lo hemos hablado los compañeros que es un partido sumamente importante, vamos a dar lo mejor y vamos a mantener el mismo estilo de juego que nos va a llevar a ganar y el resultado es simplemente lo que nos perjudica en el juego".

El ex volante de O'Higgins también se refirió a su adaptación en España: "En Chile se trata de jugar mucho el balón, tener la pelota, mucha posesión, aquí se juega mucho por las bandas y más defensivo, pero allí el volante de contención es el que inicia la salida, el que mantiene el equilibrio en el equipo y son totalmente distintos. Por eso en pretemporada me costó muchísimo adaptarme por las diferencias entre lo que se pide en Chile y lo que se me pide en Cádiz".

Sobre su experiencia en la selección chilena, comentó: "Para mí la selección es un privilegio, y sé la calidad de jugadores que hay allá, entonces voy con la mentalidad de pelear un puesto y si existe la posibilidad de entrar unos minutos, voy a dar lo mejor de mí en todo momento".

Tomás Alarcón defendiendo a la selección chilena en la Copa América de Brasil (Agencia Uno)

"Voy con esa mentalidad y sé separar bien las cosas entre el club y la selección. Uno siempre quiere dar lo mejor de uno, pero a veces hay viajes y el cuerpo no te lo permite, pero siempre voy con la intención de dar lo mejor de mí", finalizó.

Cádiz está actualmente en la posición 16° de la Liga española con 7 puntos en 9 partidos, mientras el Alavés está penúltimo con 3 unidades.