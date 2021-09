Presidente del Barcelona anuncia que la Superliga está viva: "La UEFA no podrá impedirlo"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró este martes que el proyecto de la Superliga europea aún está intacto y que podría relanzarse pronto.

Dice que la UEFA no podrá evitarlo, pese a que actualmente sólo su club, el Real Madrid y la Juventus siguen arriba del barco.

"Es un proyecto vivo. Los tres clubes que la defendemos seguimos ganándolo todo en los tribunales. La UEFA no puede impedirlo. Lo que pasa es que se podía haber presentado mejor", señaló.

Luego, se refirió a su relación con Florentino Pérez, presidente merengue y con Agnelli, mandamás de la Vecchia Signora: "Me llevo bien con Florentino, pero somos rivales. En la Superliga coincidimos y tenemos a Agnelli en medio que sabe lo que se hace. Está muy enfrentado con Tebas (presidente de la Liga), que hace lo que cree mejor para los equipos y tiene la mayoría. Pero se debería ponderar lo que aportan el Barça y el Madrid".

Recordar, que este lunes el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, había cuestionado duramente a los impulsores de esta competición en Asamblea General de la Asociación de clubes europeos (ECA).

"Antes de mirar al futuro, tenemos que mirar un momento hacia atrás. No vamos a detenernos mucho tiempo en los acontecimientos del pasado 18 de abril con la 'not-so-Super League' (la no tan Superliga) porque no quiero dar mucha importancia a los inventores de fábulas y a los fracasos", dijo el qatarí.