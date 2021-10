Cristiano Ronaldo selló su bombástico regreso a Manchester United generando altísimas expectativas en los fanáticos de Old Trafford, sin embargo, lo mostrado hasta ahora por el equipo no logra convencer del todo, haciendo a CR7 blanco de críticas en la Premier League.

La gota que rebalsó el vaso fue la durísima caída de los Red Devils ante Leicester City el sábado pasado, instancia que significó el abrupto final de la racha de 29 partidos sin perder como forastero que arrastraba el equipo.

Tras esto los detractores y la crítica especializada salieron a vapulear sin miedo al United, apuntando específicamente a Cristiano y a su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer. Uno de los más incisivos fue el ex futbolista inglés, Jamie Carragher.

"No puedes jugar con cinco atacantes, no puedes. En cuanto entra Ronaldo, Pogba debe jugar en el centro del campo para que todos encajen... y no es centrocampista con (Manchester) United", espetó en Sky Sports.

Carragher aseguró que "no veo la idea de Solskjaer, no veo el plan. ¿Son un equipo que presiona? No, seguro que no con (Cristiano) Ronaldo en el equipo".

El otrora Liverpool fue más allá e incluso se atrevió a anticipar el término de la era de Solskjaer al mando en Old Trafford.

"Solskjaer no va a ganar la Premier o la Champions con el Manchester United, no tiene experiencia. El club necesita un entrenador mejor, necesita un técnico que compita con el resto de grandes rivales que hay en la liga", aseguró.

CR7 ha sido duramente apuntado por no encoentrar su lugar en el equipo.

El ex Manchester United, Gary Neville, también se sumó a los duros análisis, concordando en todo con Carragher. "El United es muy flojo, hay espacios en todas partes. Son un equipo horrible de ver cuando están así".

"Acabas con dos equipos, los cinco de arriba, con sus egos, los grandes jugadores, y los cinco de atrás. Hay errores individuales, pero también desconexión como equipo", explicó.

Neville cerró asegurando que "Ole debe resolver este problema esta semana. Está bajo una gran presión, pero el club no va a prescindir de él. No voy a formar parte del espectáculo y pedir su destitución, pero la presión crece".