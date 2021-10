Chupete Suazo se emociona tras su primer gol: "Que mi familia me vea en este hermoso estadio, estoy más que pagado con eso"

La vida le sigue sonriendo a Humberto Suazo, luego de que anoche marcara su primer gol por el Raya2, en la victoria por 4-1 sobre el Tlaxcala, en un duelo que es válido por la fecha 11 de la Liga Expansión MX.

En un duelo jugado en el estadio BBVA, Chupete fue el encargado de igualar el marcador para su equipo cuando se jugaban 7 minutos del encuentro, con un tiro de zurda que dejó sin nada que hacer al portero rival, para festejar con su clásica celebración.

Si bien el duelo fue favorable para Suazo, el jugador que salió hace poco de Deportes La Serena, se mostró bastante emocionado tras el encuentro, en esta nueva experiencia en tierras mexicanas.

"Empezamos abajo en el marcador, pero la verdad es que estoy contento por el grupo porque me han tratado con mucho respeto y mucho cariño. Para mí ha sido muy importante, con los muchachos puedo hablar más tranquilo por la tarea que vine. Feliz por el gol porque pude marcar y ganar", comenta en las redes sociales de Raya2.

Para el ex delantero de Colo Colo y la selección chilena, esta nueva etapa es importante porque puede disfrutarlo con sus seres queridos, aunque lo más importante es que lo vea su pequeño hijo.

"Lo mejor es que está mi familia. Está mi Chuy, que siempre he dicho que he vuelto a jugar por él. Verme feliz, disfrutar y que mi familia me vea en este hermoso estadio, con cara de felicidad, estoy más que pagado con eso", destaca Suazo.

En ese sentido, el delantero y goleador asegura que poco a poco se ha ido metiendo en el grupo, teniendo en cuenta de que es ídolo del Monterrey, donde ha debido compartir un camarín lleno de juventud.

"El equipo es muy trabajador, es muy dinámico, se trabaja muy bien en la semana. Creo que Aldo y el profe Carlos hacen una gran labor, los muchachos hacen una gran labor, es un plantel joven y es una alegría que los muchachos entiendan que uno viene aportar dentro y fuera de la cancha", cuenta Suazo.

Con este resultado el Raya2 se posicionó en el 5° de la Liga Expansión MX, ocho unidades bajo Dorados que es el puntero de la competencia, a quien justo enfrentarán en la siguiente fecha.