La sexta fecha de La Liga de España tendrá participación estelar del chileno Tomás Alarcón, cuando Cádiz reciba al poderoso Barcelona desde las 17:00 horas de Chile en el estadio Nuevo Mirandilla del puerto andaluz.

Y no es cualquier jornada para el formado en O'Higgins, que se encontrará por primera vez con un grande del planeta fútbol. "Enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo es grato, un espectáculo para la gente y para uno que lo veía desde chico por la tele", expresó.

"Poder enfrentarse al Barcelona es un sueño. Ellos mantienen su estilo de juego y nosotros tenemos que intentar aprovechar los errores que puedan cometer para hacer contragolpes y ser eficientes. Ellos se equivocan poco y vamos a tener poca ocasión de hacer daño", agregó.

Alarcón sólo se ha perdido un partido desde su desembarco en el fútbol europeo, ante la Real Sociedad después de la Fecha FIFA de septiembre. Cuatro duelos como titular, uno como suplente, una asistencia, un remate al palo y dos tarjetas amarillas tiene en el registro.

"Me he adaptado rápido y bien. El equipo me acogió de muy buena forma, tanto cuerpo técnico como directiva y jugadores, y eso me ha ayudado", destacó el mediocampista de 22 años, que tiene un promedio de 7,00 según el balance de SofaScore.

"También el estilo de juego me ha ayudado. Empecé a ver los partidos cuando se habló de venir aquí y cuando llegué manejaba los movimientos", recalcó el volante que debutó en 2019 con la selección chilena y hoy suma ocho partidos, seis de ellos oficiales.

Tomás Alarcón será titular esta tarde ante Barcelona por la sexta fecha de La Liga de España

Cádiz y Barcelona se enfrentan este jueves desde las 17:00 horas de Chile en el cierre de la sexta fecha de La Liga. El cuadro andaluz está en la decimoquinta ubicación de la tabla de posiciones con cinco puntos, mientras la visita llega octava, con ocho unidades.

Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto con todas las estadísticas, detalles y reacciones en Redgol.