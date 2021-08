Di María desclasifica: “Messi tenía todo arreglado con Barcelona… un jueves me escribió y me dijo ‘se pudrió todo’”

Siguen apareciendo nuevos antecedentes sobre cómo se gestó la sorpresiva salida de Lionel Messi del FC Barcelona y las rápidas negociaciones que lo llevaron a fichar con el París Saint-Germain.

En ese sentido, Ángel Di María desclasificó que “cuando Messi llegó a Ibiza bromeamos, pero nos dijo: 'Está todo hecho, el jueves llego y firmo con Barcelona, ya está todo arreglado'”.

“Y luego, un jueves en la tarde me manda un mensaje donde me dice que se pudrió todo, que había explotado todo, que no sabía ni siquiera lo que había pasado, que iba a intentar venir al PSG y ahí arrancó todo, pero él tenía todo arreglado”, agregó.

En la misma línea, complementó que “seguramente lo habrá pasado como la mierda (por su salida del Barça), pero él está muy feliz acá”, destacando que tiene varios amigos al interior del club.

Finalmente, sobre lo que significa compartir camarín todos los días, Di María mencionó que “es de otro mundo, le tiras una piedra y la para. Te pasa como si nada. Piensa antes que el otro, no vi nunca nada igual. Jugué con Cristiano, con Neymar, con Ibra, Benzema, Bale y sinceramente nunca vi nada igual”.