Cádiz vs Real Sociedad | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Tomás Alarcón en La Liga

En el regreso de La Liga posterior a la disputa de la fecha FIFA, el Cádiz de Tomás Alarcón recibirá a la Real Sociedad, en duelo correspondiente a la 4° jornada.

El equipo del volante nacional, no ha comenzado de buena manera su participación en el campeonato español, ya que jugadas tres fechas, aún no pueden lograr un triunfo. Empates ante Levante, Real Betis y una ajustada derrota 3-2 ante Osasuna, hacen que un triunfo ante Real Sociedad sea una obligación, para no comenzar a enredarse con la parte baja de la tabla de posiciones.

Tomás Alarcón, quien llegó a Cádiz en el último mercado de pases desde O'Higgins, se ha ganado un puesto de titular de manera inmediata, siendo de la partida en las primeras tres fechas de La Liga. Es por esto mismo que a pesar del desgaste que vivió al trasladarse a jugar con Chile las Eliminatorias, donde solo disputó 11 minutos en el empate 0-0 contra Ecuador, el DT Álvaro Cervera decidió convocarlo a esta 4° fecha, por lo que podría seguir viendo minutos en España.

La Real Sociedad por su parte, suma 6 puntos en el inicio de campeonato. La única derrota que suman, fue en la primera jornada como visitante contra Barcelona. Como campeón de la Copa del Rey 2020 que se terminó de disputar este año, son un rival de mucho cuidado para Cádiz.

Tomás Alarcón solo disputó 11 minutos con Chile en la última triple fecha FIFA. Foto: @Cadiz_CF

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cádiz vs Real Sociedad por la 4° jornada de La Liga?



Cádiz vs Real Sociedad juegan este domingo 12 de septiembre a las 13:30 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo al Cádiz vs Real Sociedad?



Este encuentro de momento, no tendrá transmisión televisiva para Chile, pero podrá ser visto en vivo por streaming a través de Star Plus.