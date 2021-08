El mundo del fútbol no ha quedado indiferente a la llegada de Lionel Messi al PSG. La Pulga ha recibido las felicitaciones de sus ex compañeros y rivales, y el alemán Mario Götze no se quiso quedar atrás.

Este miércoles el ex Barcelona escribió en su Instagram: "Arranco una nueva etapa en mi vida y lo hago con toda la motivación y las ganas de seguir aprendiendo cada día. Trabajaremos por cumplir los objetivos del PSG".

Un rato después, el volante alemán le respondió al astro argentino con emojis de aplausos y manos al cielo. Pero su buena intención no fue entendida por los hinchas argentinos.

Rápidamente el post de Götze se llenó de comentarios negativos e insultos de los compatriotas de Lionel Messi, quienes recordaron una vieja rivalidad.

El comentario de Götze en la publicación de Messi

Mario Götze es el jugador que marcó el gol decisivo en el alargue de la final del Mundial de Brasil 2014 y le dio el título a Alemania en desmedro de Argentina.

"Los argentinos no te queremos", o "¿Qué hacés acá?", se pudo leer entre los comentarios.