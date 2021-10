Alfio Basile aconseja a Marcelo Gallardo no ir al Barcelona: "A esos jugadores no los puede dirigir nadie"

El ex entrenador de la selección argentina, Alfio Basile, fue muy sincero y le aconsejó a su colega Marcelo Gallardo no aceptar la oferta del Barcelona para reemplazar a Ronald Koeman porque a esos jugadores "no los puede dirigir nadie".