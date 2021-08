Comienza la copa para ganar a Wonder Woman en Fortnite

Ya no queda nada para que Wonder Woman ingrese al universo de Fortnite, battle royale de Epic Games que no para de sumar personajes a plantilla y esta vez será turno de la heroína de DC Comics. Un ingreso que estará disponible en la tienda de objetos del juego pero que este 18 de agosto tendrá la chance de ser obtenida de manera gratuita.

Será a las 17:00 horas de Chile que los servidores regionales abrirán la competencia y que al igual como pasara con Gamora la semana pasada, se realizará en formato de duos.

Nuevamente serán los primeros 1000 rankeados quienes se llevarán el skin, teniendo tres horas para completar las 10 partidas puntuadas. Con 8 puntos se obtendrá la pantalla de carga Amazonas con Honor, mientras que esta será la tabla de puntuación en esta ocasión.

Victoria magistral: 42 puntos

2.º: 36 puntos

3.º: 32 puntos

4.º: 30 puntos

5.º: 29 puntos

6.º: 28 puntos

7.º: 27 puntos

8.º: 26 puntos

9.º: 25 puntos

10.º: 24 puntos

11.º: 23 puntos

12.º: 22 puntos

13.º: 21 puntos

14.º: 20 puntos

15.º: 19 puntos

16.º: 18 puntos

17.º: 17 puntos

18.º: 16 puntos

19.º: 15 puntos

20.º: 14 puntos

21.º: 13 puntos

22.º: 12 puntos

23.º: 11 puntos

24.º: 10 puntos

Del 25.º al 29.º: 9 puntos

Del 30.º al 34.º: 6 puntos

Del 35.º al 39.º: 3 puntos

Del 40.º al 44.º: 2 puntos

Del 45.º al 50.º: 1 punto

Cada eliminación: 1 punto



Para quienes no participen en el torneo o no alcancen los puntos suficentes para ganar a Wonder Woman podrán adquirirla este viernes 20 agosto, fecha en que ingresará a la tienda de objetos del juego.