El ex delantero argentino de Colo Colo que regresó al fútbol argentino, Nicolás Blandi, está prácticamente descartado de los próximos tres partidos de Unión Santa Fe. El ariete que fracasó en el Cacique debe ponerse a punto físicamente para volver a jugar.

Unión Santa Fe se pega en la cabeza y lamenta: Nicolás Blandi no debutará hasta el próximo mes

Los trece minutos que jugó Nicolás Blandi el 8 de mayo pasado, cuando Palestino perdió por 2-1 ante Colo Colo, parecen evaporarse en el horizonte. El delantero argentino apenas actuó por el Cacique en el fútbol chileno y regresó a Argentina para relanzar su carrera.

Sin embargo, los problemas físicos se mantienen y la vuelta de Blandi a las canchas trasandinas se sigue postergando. Así lo asumen en su nuevo equipo, Unión Santa Fe, que no contará con el ariete al menos hasta el próximo mes.

Según el diario trasandino El Litoral, "dicen que (Blandi) hizo algo de fútbol en una de las prácticas de la semana, quizás para ver en qué situación real se encuentra. En un fútbol muy físico como el nuestro, expuesto además al roce permanente, será necesario que llegue a un nivel de preparación adecuado antes de tirarlo a la cancha", advierten.

Así las cosas, se da por descartada la presencia del atacante ex Boca Juniors y San Lorenzo al menos hasta el próximo mes, por lo que se perderá los choques ante Talleres de Córdoba (22 de agosto), Godoy Cruz (26) y Argentinos Juniors (30). Un verdadero dilema.

Nicolás Blandi no pudo mostrar sus condiciones en Colo Colo y busca renacer en Unión Santa Fe

El problema no es solamente la puesta a punto física, si no que también la competencia interna que tendrá Blandi en el conjunto tatengue, dirigido por Juan Manuel Azconzábal, ex entrenador de Deportes Antofagasta.

El equipo trasandino cuenta con alternativas de ataque como Juan Manuel García y Fernando Márquez, goleadores de la temporada, además del ex O'Higgins Cristián Insaurralde y el joven Gastón González en posición más periférica.