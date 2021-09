El presidente del elenco cordobés tuvo amenazantes palabras por la carta del Pibe. Eso sí, en el Cacique no hay nada que temer.

Pablo Solari se ha transformado en uno de los estandartes del Colo Colo de Gustavo Quinteros en el último año. El delantero argentino fue clave para que los albos se mantuvieran en Primera División, abrió la ruta para el título de Copa Chile y es uno de los más queridos por la hinchada.

A punta de gambeta, goles y asistencias, el Pibe se ha ganado un lugar en el corazón de los fanáticos del Cacique. Pero no solo eso, sino también llevó a que la directiva de Blanco y Negro decidiera hacer uso de la opción de compra por el 50 por ciento de su pase.

La negociación que tuvo Colo Colo con Talleres de Córdoba le dejó la opción hasta diciembre para adquirir la mitad de la carta de Solari. Avaluada en 750 mil dólares, los albos tendrán que hacer un esfuerzo importante para intentar retener a una de sus grandes figuras.

Pero una vez se supo que el Cacique decidió comprar el pase del Pibe, desde su club en Argentina se empezaron a mover. Y no de buena manera, ya que desde su presidente llegó una potente amenaza hasta el estadio Monumental.

Pablo Solari anotó el gol de la permanencia en Primera División y abrió la ruta para el bicampeonato de Copa Chile con Colo Colo. Foto: Agencia Uno

En conversación con La Tercera, Andrés Fassi aseguró que al otro lado de la cordillera desean recuperar al delantero. "Talleres quiere a Solari de regreso", lanzó el mandamás de la T para luego reconocer que todavía no hay contactos con Colo Colo. "Oficialmente, no han iniciado ningún trámite".

La sorpresiva aparición del presidente de Talleres no solo fue para meter presión, sino también para intentar pasarse de listo con la negociación. "Solo pagando de contado el 50 por ciento y viendo cómo ponernos de acuerdo en el otro 50. Pero Talleres lo quiere de regreso".

De hecho, Fassi fue más allá y hasta advirtió que buscarán cambiar las condiciones del acuerdo. "No podemos negarnos a vender ese 50 por ciento, pero si poner las condiciones del otro 50 por ciento, si es que pagan la opción antes del vencimiento".

No obstante, pese a que desde Talleres desean recuperar a Solari, al que no le dieron ninguna oportunidad en su primer equipo, lo cierto es que Colo Colo no está obligado ni a informar ni a negociar nada.

El propio jugador dejó claro tiempo atrás que quiere seguir en el estadio Monumental, lugar donde es feliz y tuvo la oportunidad de debutar como profesional. Veremos lo que pasará con la puja por el delantero, que por ahora solo piensa en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile.