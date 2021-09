Colo Colo es el flamante campeón de la Copa Chile, pero los festejos quedaron atrás y en Blanco y Negro se centran en traer los refuerzos que necesita Gustavo Quinteros para pelear el título del Campeonato Nacional.

El estratega albo quiere un centrodelantero, aunque también necesita un reemplazante para Martín Rodríguez, quien se fue a Turquía, y el apuntado para cubrir dicha zona de la cancha es Ángelo Araos.

El mediocampista formado en Deportes Antofagasta no tiene continuidad en Corinthians, es por ello que los albos ya se pusieron en contacto directo con el Timao para negociar por el ex seleccionado Sub 23.

Es más, la periodista brasileña Luiza Oliveira, de Band TV, indica que Colo Colo ya hizo una propuesta formal para quedarse con los servicios de Araos.

Araos tuvo un breve paso por la U en 2018 - Getty

"Corinthians recibió una propuesta oficial de Colo Colo por Angelo Araos. Es un préstamo de un año con opción a compra. El club estaba interesado en la transacción, pero quiere negociar el valor", explicó la reportera.

En la televisión brasileña, además, cuentan que Gustavo Quinteros se pondrá en contacto con el jugador para darle a conocer lo importante que es para su proyecto.

Ángelo Araos ha jugado apenas 326 minutos en el actual Brasileirao, durante 10 partidos, y no ha podido marcar goles.