Marcelo Espina, ex capitán, entrenador y gerente deportivo de Colo Colo, pone en duda la denominación "clásico" al enfrentamiento entre el Cacique y Universidad de Chile, que se reeditará este domingo en Rancagua. Los azules llevan ocho años sin derrotar a su archirrival.

Marcelo Espina eligió una semana caliente para volver a hablar con propiedad sobre Colo Colo, a casi diez meses de su renuncia como gerente deportivo del Cacique. El comentarista de ESPN defendió la influencia de su trabajo en el actual momento equipo popular.

"El silencio puso las cosas en su lugar, porque Colo Colo va a ser campeón", sentenció el Cabezón, que tenía más bombas en el arsenal que preparó en la antesala del Superclásico del fútbol chileno, que tendrá a los albos ante Universidad de Chile el próximo domingo.

El ex seleccionado argentino relativizó la denominación de "clásico" que tiene el duelo que se disputará en Rancagua, dada la diferencia histórica en favor de Colo Colo. "Yo creo que es un derbi. El derbi es de la ciudad, el clásico es del país", puntualizó.

"A mí lo que me llama la atención, y esto lo digo con respeto y bien, es la supremacía que hay de un equipo sobre otro. No del momento, sino que del historial. Me llama poderosamente la atención que sea tan grande la supremacía de Colo Colo sobre la U", reflexionó Espina.

Colo Colo ganó el último clásico ante Universidad de Chile con un golazo de Leonardo Gil

El Calamar hizo la diferencia con otros partidos del mundo que llevan este título, "porque en generalm en los otros clásicos de diferentes lugares del mundo no sucede eso. En el historial y en esta brecha que se generó ahora de ocho años", manifestó.

Universidad de Chile no derrota a Colo Colo en partidos oficiales desde el 5 de mayo de 2013, cuando se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional con doblete de Juan Ignacio Duma y el gol del triunfo de Charles Aránguiez en el epílogo.

Las definiciones de clásico o derbi siempre han entrado en las arenas de la subjetividad, aunque en Europa el derbi se atribuye directamente a los enfrentamientos entre clubes que tienen calidad de vecinos de ciudad o región.

En cambio, el clásico se reconoce más como el choque de equipos que mantienen una rivalidad extensa en el tiempo, que se traduce en el equilibrio de los resultados y la importancia que reflejan para una determinada población, como por ejemplo, a nivel nacional.

Esteban Paredes es el máximo goleador histórico en partidos entre Colo Colo y Universidad de Chile

En el caso de Colo Colo y Universidad de Chile, ambas denominaciones hacen referencia a su rivalidad. Es un clásico porque son los equipos más populares y de mayor rivalidad deportiva en Chile, pero también un derbi porque son clubes vecinos y de la misma ciudad.

Sin embargo, la historia siempre le ha llamado clásico al duelo que veremos este domingo, aunque la rivalidad deportiva haya estado marcada por la hegemonía del Cacique en los últimos años: no pierde desde 2013 en todo tipo de partidos y desde 2001 como local.