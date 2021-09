El capitán de Colo Colo habló previo al enfrentamiento con Universidad de Chile. No se sienten favoritos y destacó el momento de los azules.

Colo Colo vive una fecha clave este fin de semana para seguir firme en el liderato del Campeonato Nacional. Este domingo desde las 16:30 horas, el Cacique visita a Universidad de Chile en la versión 190 del Superclásico del fútbol chileno.

Los albos están en la cima del torneo local con 40 puntos, pero los azules quieren acortar distancias y dar el salto desde el quinto lugar (33) en la tabla de posiciones. En la previa del encuentro Gabriel Suazo conversó en conferencia de prensa y adelantó lo que será el encuentro.

El capitán de Colo Colo llamó a no sentirse favoritos pese al invicto que mantienen desde el 2013 ante la U. "No se puede hablar del valor que se le puede entregar a una victoria poruque todavía no se juega. Estamos enfocados como en cada partido, como si fuera una final, son tres puntos importantísimos. Le entregamos la importantcia a este y a los que vengan. Hay que sumar los tres puntos para seguir en la cima e ir a buscar el campeonato".

Para el ahora lateral de los albos y fiel a su crecimiento dentro del club, el partido del domingo solo puede terminar de una manera. "Lo vivo de esa forma y también mis compañeros. En nuestras inferiores, e imagino que en la U también es así, nos enseñan que los clásicos se ganan. Con esa mentalidad salimos, mas allá de la posición en la que estemos".

Fernando de Paul y Gabriel Suazo compartieron en la previa del Superclásico 190 entre Colo Colo y la U. Foto: ANFP

"Son partidos distintos, donde uno se juega más que tres puntos. Buscamos ese objetivo igual que ellos, con su gran equipo pero también con el gran plantel que tenemos nosotros. Esperamos afrontarlo de la mejor forma", agregó.

Suazo también descartó que los azules lleguen más obligados a ganar por la racha que arrastran en Superclásicos. "Creo que ambos tenemos la misma presión. Ellos por cortar la racha y nosotros para mantenerla. Siempre los clásicos son partidos distintos y la presión está sin importar el lugar en la tabla".

"Cada uno de los equipos quiere ganarlo sí o sí, no creo que haya más para uno o para otro. Ambos queremos lograr el mismo objetivo que es ganar el partido", complementó el lateral albo.

Suazo insistió en no celebrar antes de tiempo. "No hay favorito. Si hay 10 o 15 puntos, el Superclásico es otra cosa. Te juegas la vida por ganar este partido, puede pasar cualquier cosa y lo tenemos más que claro. Estamos entrenando al 100 por ciento para así contrarrestar las buenas armas de la U y provocar peligro en el área de ellos para ganar".

Finalmente recalcó que da lo mismo el momento y el historial entre ambos elencos a la hora de salir a la cancha a buscar el triunfo. "Siempre es así, la posición donde te encuentres, el Superclásico es totalmente distinto".

Colo Colo visita a Universidad de Chile este domingo desde las 16:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. ¿Quién se quedará con el triunfo en este importante encuentro?