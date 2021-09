El volante de la Universidad Católica dialoga en la Redgoleta donde abre su corazón futbolero para contar en qué equipo le habría gustado jugar, aunque él mismo la tira al córner: "Ya obviamente no fue", cuenta.

El sueño pelotero de Juan Leiva: "El único que me gustó siempre aparte de Ñublense y después el Conce era el Real Madrid"

De niño uno siempre se imagina estar jugando fútbol en los mejores equipos del mundo. Un pensamiento que no deja de lado a los que llegan a ejercer la profesión y que también anhelaron algún día dar un salto en su carrera que les permitiese estar en las grandes ligas.

Así también lo cuenta el volante de Universidad Católica, Juan Leiva, quien en diálogo con la Redgoleta confidencia cuál es el equipo que siempre tuvo en mente para jugar, aunque ahora lo ve un poco lejano.



"El único que equipo que me gustó siempre aparte de Ñublense y después el Conce era el Real Madrid. Era mi sueño máximo. Ya obviamente no fue, pero si me dices para allá serían los pasajes", cuenta Leiva en la Redgoleta.

Es que más allá del sueño, también se le puso sobre la mesa la oportunidad de hacer dupla en el mediocampo con el brasileño Casemiro, aunque, en esta, Leiva sale jugando como el mejor del equipo merengue.

El volante de Universidad Católica asegura ser hincha de Ñublense y Deportes Concepción

"Al menos nos parecemos en algo, en el color de piel puede ser", cuenta entre risas el volante de la UC.