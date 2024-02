Inter de Milán dio el primer golpe frente al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League. Marko Arnautovic entró desde la banca para darle un triunfo por la cuenta mínima al Nerazzurri, mientras que Alexis Sánchez ingresó a los 88′ y apenas estuvo cinco minutos en la cancha.

Darle poco tiempo ya está volviendo una costumbre para Simone Inzaghi, aunque un excompañero del Niño Maravilla defiende esta decisión. En las pantallas de ESPN, Jean Beausejour respaldó la tarea de Alexis en los pocos minutos que jugó este martes.

“Los hombres que vienen de refresco a veces terminan siendo trascendentales. Pensemos en Lukaku en la final de la Champions, que si estaba fino… Esas intervenciones, que a veces se le atribuyen poco, como cuando Alexis corretea hasta final de la cancha a Correa, son parte de sus obligaciones”, dijo.

“Cuando metes a un tipo de la trayectoria de Alexis y ves que recorre para atrás 30 ó 40 metros defendiendo de esa manera, aunque lo meta cinco minutos, tiene mucho valor. Mucho valor. Si no, no te pone”, agregó.

Mauricio Pinilla, compañero en el panel de ESPN F 360, le dio la razón. “Si no, no te pone ni siquiera al 95. El tipo se lo ganó. Sabe que entrena bien, sabe que es un tipo profesional, que se está jugando sus cartas y quiere su renovación. Quiere ser campeón de la Champions. No son minutos basura”, defendió.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.