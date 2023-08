Alexis Sánchez está en Italia afinando todos los detalles para ser el flamante nuevo refuerzo del Inter de Milán. El chileno en esta jornada pasará por los chequeos médicos antes de sellar su regreso a la escuadra Nerazzurri, esto después de una buena temporada en Olympique de Marsella.

El nacido en Tocopilla volverá a verse las caras con Simone Inzaghi, su entrenador en su última temporada con los Nerazzurri antes de partir al fútbol de Francia y con quien tuvo pocas oportunidades de brillar.

Con la figura de Inzaghi en el equipo Alexis se sentía, en su palabras, como un “león enjaulado”. Lamentablemente el chileno perdió mucho protagonismo con el italiano en la banca, quien apostó más por la presencia del argentino Joaquín Correa en la titularidad, su ex dirigido en el Lazio.

Las vueltas de la vida hicieron que Correa partiera a Francia a ocupar el lugar dejado por Alexis en Marsella, permitiendo que el nacido en Tocopilla tuviera su revancha en el Inter con un DT que nunca apostó del todo en su talento.

Los números están a la vida. En la única temporada que compartieron Inzaghi y Alexis el chileno apenas jugó 1.345 minutos de los 4.770 que disputó el Inter toda la temporada. Un bajísimo 28,1% del total que de igual manera sirvieron para que se matriculara con nueve goles y entregara cinco asistencias.

Alexis no olvidó estas pocas oportunidades por parte de Inzaghi. Es más, meses después en entrevista con TVN lanzó que “yo estoy tranquilo, porque yo digo ‘a ver, tú me críticas, ¿pero me diste la oportunidad para demostrar? ¿Me diste 15 minutos o un partido para demostrar?’ Por eso yo estaba tranquilo. Yo siempre decía que soy como un león enjaulado”.

“Yo le dije a Inzaghi, ‘si no me haces jugar vamos a perder con el Milán. Míster vamos a perder’. Y pasó. Después no había nada más, a veces hay que ser como un elefante, boca chica y orejas grandes. Escuchar más y hablar menos”, agregó.

Al final, el buen rendimiento de Alexis en Marsella fue la mejor de las respuesta a Simone Inzaghi, quien no tuvo que agachar moño y llamar al chileno para darle una nueva oportunidad en el Inter.

Nadie puede asegurar que la relación entre ambos mejorará, pero sí que el chileno llega con otro status al equipo de Milán. Ahora es decisión de Inzaghi saber como sacarle provecho y darle acción al león Alexis.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en su primer paso por el Inter de Milán?

El chileno jugó un total de total de 109 partidos con el Inter entre 2019 y 2022, donde anotó 20 goles y entregó 23 asistencias. Además, ganó una Serie A, una Copa Italia y una Supercopa de Italia.

¿Cuáles fueron los números de Alexis en Olympique de Marsella?

El Niño Maravilla disputó 44 partidos en la temporada 2022-23 con el Olympique de Marsella, con 18 goles y tres asistencias. Lamentablemente, el tocopillano no pudo ganar ninguna copa en su paso por Francia.