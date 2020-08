Manchester United fija el precio por Alexis Sánchez: “No están de humor para reducir su valor”

Parece una teleserie de nunca acabar, porque todos los días surgen nuevas informaciones sobre el futuro de Alexis Sánchez: ¿volverá a Manchester United? ¿Se quedará en Inter de Milán? ¿Partirá a un nuevo equipo?

En esta ocasión la información del tocopillano surgió en Inglaterra, porque según publicó el diario Express, que pertenece a la ciudad de Manchester, los directivos de los Diablos Rojos fijaron el precio del delantero en 19 millones de dólares y no están dispuestos a rebajarse.

“Alexis Sánchez no está en los planes de Ole Gunnar Solskjaer (entrenador del United), y venderlo liberaría efectivo para gastarlo en otros objetivos de transferencia. Pero no están de humor para reducir el precio y esperan no negociar, incluso se corre el riesgo de que se derrumbe un acuerdo con Inter”, detalla la publicación.

El Niño Maravilla sumó minutos en la victoria del Inter ante Atalanta. (FOTO: Getty)

Recordemos que la figura del seleccionado chileno se volvió a valorizar, pues, tras el parón por la pandemia del coronavirus, el ariete registró tres goles y siete asistencias, números que ayudaron al Inter a terminar segundo en la Serie A.

Además, el préstamo del tocopillano con el club lombardo finaliza el próximo 5 de agosto, después del encuentro por los octavos de final de la UEFA Europa League ante Getafe.

Por lo mismo, las negociaciones entre los dirigentes de Manchester United e Inter de Milán viven días claves, porque de no llegar a un acuerdo Alexis no podrá disputar la fase final del certamen continental.