Horario y dónde ver en vivo y en directo Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Sampdoria por la jornada 25 de la liga italiana

Inter de Milan se enfrentará a la Sampodria en el Giuseppe Meazza por una nueva jornada del Calcio, fecha en la que el cuadro de Antonio Conte debe volver al triunfo si quiere pelear el título.

La punta se le ha escapado a Inter y con Lazio y Juventus arriba de ellos, sumar de a 3 es una obligación.

El que vivirá una tarde especial es Alexis Sánchez. Ante la Sampdoria, el chileno marcó su único gol esta temporada, en una de sus mejores jornadas en Italia. Claro que también tiene un recuerdo negativo: en ese mismo juego fue expulsado.

El seleccionado de la Roja espera sumar minutos y repetir esa actuación, aunque es más seguro que sea suplente tras jugar esta semana en Europa League.

�� | ENTRENAMIENTO



¡El equipo volvió a los entrenamientos esta tarde de cara al #InterSampdoria!



El reporte completo y las imágenes �� https://t.co/WwnvPfec6m pic.twitter.com/qaQA6EITgB — Inter (@Inter_es) February 21, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Sampdoria por la jornada 25 de la liga italiana?

Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Sampdoria por la jornada 25 de la liga italiana jugarán este domingo 23 de febrero a las 16:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Sampdoria por la jornada 25 de la liga italiana?

Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Sampdoria por la jornada 25 de la liga italiana será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Sampdoria por la jornada 25 de la liga italiana?

Si buscas un link para ver en vivo y online Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Sampdoria por la jornada 25 de la liga italiana, podrás hacerlo en ESPN Play.