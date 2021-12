Los niños esperan con ansias todo el año una fecha especial: la Navidad. Un día donde se cumplen los sueños, de regalos soñados y sonrisas multicolores. Todo por encargo de un superhéroe absoluto: el Viejito Pascuero.

Este anciano que luce un brillante traje rojo con ribetes blancos y que vuela en su trineo junto a sus inseparables renos, liderados por el alumbrado Rodolfo, visita los hogares para dejar los esperados presentes.

Año a año en el mundo del fútbol son muchos los futbolistas que se disfrazan de Santa Claus para darle colorido a una fiesta que es de los niños, y a estas alturas del partido está más que claro que también es una fiesta de los adultos que aún tienen un alma de infante.

Desde Diego Maradona a Lionel Messi, Marcelo Salas y Cristiano Ronaldo, tantas estrellas que han posado con el traje rojo y otros como Alexis Sánchez que quizás no se han disfrazado de pascuero completamente, pero ha actuado como uno regalando obsequios arriba de una especie de trineo móvil.

¿Quiénes son los mejores 10 viejitos pascueros de la historia del fútbol?

Diego Maradona

Existe un sinnúmero de fotografías del astro argentino Diego Armando Maradona, ya sea realizando magia dentro de la cancha así como muchas fuera de ella y que están en el subconsciente colectivo.

Una de ellas es precisamente vestido de un Viejito Pascuero en una Navidad que lo encontró en Napoli, cuando gracias a su fútbol, tenía a Italia a sus pies.

Como anécdota quedará también lo ocurrido en 2019 cuando un pequeño hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata le escribió una carta a Santa Claus pidiéndole apenas un abrazo de Diego, cosa que ocurrió finalmente porque Maradona tomó conocimiento de esto y recibió en su casa a Galo, de apenas cinco años dándole claramente el mejor regalo de su vida.

Zinedine Zidane

En 2006, en su último año como jugador profesional y mientras defendía la camiseta del Real Madrid, Zinedine Zidane se vistzió de Viejito Pascuero para visitar el hospital de niños de Caslini, donde llevó regalos a los más pequeños.

Ya como entrenador merengue volvió a realizar una actividad parecida en 2017 acudiendo en navidad al Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid.

Lionel Messi

Lionel Messi está pronto a pasar su primera navidad con una camiseta que no es la del Barcelona, club en el que debutó en 2004 y donde estuvo hasta julio pasado donde no renovó su contrato y por lo que tuvo que volar a Francia para unirse al PSG.

En la imagen se ve la evolución de la Pulga, vestido de Viejo Pascuero joven con apenas 20 años, y al lado ya junto a su linda familia compuesta por Antonella Roccuzzo y sus hijos Mateo, Thiago y Ciro.

Todos los años el clan Messi sube alguna imagen navideña a sus redes sociales dejando claro que es una fecha importante para el crack argentino.

Iván Zamorano

Iván Luis Zamorano, el gran embajador que tuvo Chile en Europa en los 90, saltó desde el Sevilla al poderoso Real Madrid.

Sus buenas campañas y lo mucho que lo quería la difícil hinchada merengue hizo que la prestigiosa revista Don Balón lo llamara para que fuera portada de la edición navidad, donde Bam Bam se vistió de Viejito Pascuero en 1994.

El traje le vino bien porque seis meses después ganaría la Liga de España coronándose además Pichichi, como máximo goleador del campeonato hispano con 28 goles.

Kylian Mbappé

En 2019 el PSG le dio una gran sorpresa a 250 hinchas que se dieron cita en el club de la capital de Francia.

¿Eran regalos? Mucho más que eso, porque ocurrió algo muy inesperado: la irrupción del crack Kylian Mbappé vestido de Viejito Pascuero provocando la alegría de los niños presentes.

El campeón del mundo se dio el tiempo de fotografiarse con los pequeños y hacer felices a todos los suertudos que acudieron a la cita.

Cristiano Ronaldo

El delantero del Manchester United y uno de los futbolistas más influyentes de este siglo, Cristiano Ronaldo, también ha demostrado año a año que la navidad es una fecha importante para él.

Si bien es cierto no aparece vestido completamente de Viejito Pascuero, al menos posó con el gorro tradicional junto a su familia.

CR7 subió esta foto navideña junto a su esposa Georgina Rodríguez y sus hijos Cristiano Jr, los mellizos Eva y Mateo y la más pequeña, Alana.

Dani Alves

Dani Alves no sólo destaca por su rapidez en la cancha y sus múltiples títulos, es un jugador que siempre da que hablar, ya sea por su manera de vestir o por las variadas bromas que hace en los diferentes camarines donde le ha tocado estar.

En la navidad de 2014, el simpático brasileño apareció en su cuenta de Instagram vestido de Viejo Pascuero y con un lindo mensaje para sus millones de seguidores.

"Feliz navidades a todos y que Papa Noel os traiga muchos regalos! Feliz natal galera e que Papai Noel traga muito presentes a todos, sobretudo as crianças", escribió el gran Dani en ese momento.

Sergio Kun Agüero

Sergio Agüero dejó muy triste al mundo del fútbol este 2021 al comunicar su retiro de la actividad profesional por precaución médica.

El Kun no sólo dejó grandes recuerdos en los equipos que defendió, también será recordado en el Manchester City cuando se disfrazó de un Viejito Pascuero muy especial.

En 2016 la estrella argentina participó en una actividad de los citizens, pero, no podía utilizar el rojo y blanco, colores del archirrival Manchester United, así que no tuvieron una mejor idea de cambiar lo tradicional por un traje celeste y blanco.

Marcelo Salas

Luego de su increíble irrupción en Universidad de Chile, Marcelo Salas se fue del país con dos títulos nacionales bajo el brazo para cruzar la cordillera y fichar por River Plate.

El Matador comenzó en la banca del equipo millonario que dirigía Ramón Díaz. Su debut fue con un gol ante Boca Juniors en La Bombonera y a medida que iban pasando los partidos, anotaba y anotaba, hasta que en la última fecha clavó dos golazos para darle el título a la banda sangre.

Luego de su primer título en Argentina, Salas fue portada de la revista Don Balón edición Chile (1996), coronando un año espectacular para el delantero oriundo de Temuco.

Alexis Sánchez

Hemos dejado para el final de esta lista al delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez. Porque más que recordar si alguna vez se vistió de Viejito Pascuero o no, hay que destacar lo que hace el goleador año a año.

El Niño Maravilla se desplaza hasta su natal Tocopilla para encabezar algo que ya es tradición en su ciudad: entregar personalmente regalos a los niños de ese lugar.

A Alexis se le ha visto feliz arriba de vehículos tipo camión regalando balones de fútbol, muñecas, juguetes, pañales provocando la locura colectiva del tranquilo poblado.

Igualmente, hay que recordar una gran performance navideña del atacante cuando jugaba en el Arsenal, donde apareció junto a Petr Cech y Nacho Monrreal tocando villancicos navideños, protagonizando un inolvidable momento para los hinchas de los Gunners.

Bonus track



Y cómo olvidar al rey de reyes a la hora de disfrazarse de Viejito Pascuero. El inolvidable Sergio Livingstone siempre destacó por su humor, pero sorprendió a medio Chile cuando personificó al veterano de barba blanca. "Oiga cuídeme el reno que está con el trineo a fuera, no se me vaya a ir", decía el Sapito.

Con su habitual picardía, el ex arquero y leyenda de la selección chilena, Universidad Católica y Racing de Argentina se reía de sí mismo: "Qué facha estúpida. En qué momento me agarraron. A ver... mire dónde me llega", comentaba el ídolo del fútbol chileno.