Alexis Sánchez es un tipo de pocas palabras. Pero cada vez que saca la voz, algo se remece al interior de la selección chilena. Por eso no dudó y se lanzó con una poderosa arenga en la antesala de un duelo crucial para la Roja ante Argentina este jueves, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El Niño Maravilla comenzó refiriéndose a la posibilidad de jugar en la cancha donde dio sus primeros pasos futbolísticos a nivel profesional, en el lejano año 2005. "Creo que jugar acá en Calama es algo potente. Como ya saben todos, empezó mi carrera a los 15 o 16 años, y le tengo un cariño a la ciudad", explicó el ariete.

"Hay mucha gente que me ayudó también. A ellos les agradezco día a día, es algo lindo. Se siente el cariño de la gente. Me gustaría firmar y tomarme fotos, pero por la situación actual es complicado. La mejor manera de demostrar el cariño es jugando bien, ganando, y que todos nos sintamos felices por el apoyo que nos dan", sentenció el tocopillano.

La Roja se juega buena parte del sueño mundialista en los próximos seis días. Y para Alexis, se trata de "dos partidos difíciles con Argentina y Bolivia. Jugar en La Paz y con Argentina como local, siempre ha sido difícil".

El llamado de Alexis Sánchez a los jóvenes de la Roja



Pero Alexis Sánchez no se fija sólo en el presente. El futuro es su gran preocupación, sobre todo al ver que la presencia chilena en el fútbol de primer nivel, en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, se ha reducido de manera vertiginosa.

"¿Qué le diría a los jóvenes que se unen al equipo? Bueno. Yo llevo como 14 años en la selección, no sé bien cuantos (N. de la R.: son 15, ya que debutó en 2006), y veo a muchos chicos que se unen, que son profesionales, te ven entrenando a ti y creo que sacan lo mejor de cada uno, lo digo en general por todos los que llevan más tiempo acá", sentencia.

Pero el tocopillano no está del todo satisfecho. "Lo que veo acá en Chile es que no estamos muy bien desarrollados en el proceso de los jóvenes, como en el nivel europeo, porque a veces veo a jóvenes que después se pierden y siempre les digo: pueden estar haciendo bien las cosas en la selección, pero después en sus clubes no los cuidan", advierte.

Según Alexis, son muchos los factores que intervienen en la formación. "Está el tema de la alimentación, de las horas que se ocupan para dormir, o de ser constante en el trabajo que es la profesión", explica.

En ese sentido, el ariete del Inter de Milán subraya la necesidad de "tratar de sacar lo mejor posible de los jóvenes. Uno los trata de ayudar cuando vienen a la selección, me gustaría tener más tiempo para poder enseñarles sobre mi experiencia, pero creo que en Chile están muy poco desarrollados, para cuidar a jugadores jóvenes y que exploten".

"Hoy en día todos están volviendo de Europa a México, se están yendo a Brasil y van quedando pocos jugadores chilenos en el extranjero. Y tú miras otras selecciones, como Colombia, que en su mayoría se van a Europa y eso creo que hay que potenciarlo un poco más", complementó.

