Una de las consecuencias inesperadas de la derrota de la Roja contra Bolivia fue la tremenda polémica que se armó entre Manuel de Tezanos y Arturo Vidal. Al periodista no le gustó que el King culpara a la prensa de “echar a perder el fútbol chileno” y el jugador de Colo Colo lo insultó por Kick.

“Pero qué está hablando ese hueón. Quiere hablar para hacerse conocido. Me viene a reclamar a mí. Díganle que dije yo que es el hueón más payaso. Se da vuelta por dos pepinos. Si quiere hablar de mí, que le doy mi número y me diga las cosas de una vez”, disparó Vidal en su stream.

La respuesta encontró una rápida reacción de De Tezanos, quien se declaró en shock. “No había dos pepinos en mi casa, lamentablemente. Es curioso. Inesperado la verdad, por la forma. Sigo siendo ‘vidalista’, esto no cambia. Hay cuestiones que uno tiene que obviar”, dijo en su programa Balong.

“La obra se separa del artista. No esperaba algo así, estoy shockeado y no tengo nada que decir tampoco ante esa cantidad de insultos y descalificaciones gratuitas. No tengo respuesta, jamás se me referiría así a alguien y si alguna vez lo he hecho, pido disculpas”, siguió.

Arturo Vidal no aguantó la crítica de Manuel de Tezanos y le respondió sin piedad | Photosport

Manuel de Tezanos: “No sé cómo analizar lo que dijo Vidal”

Manuel de Tezanos sostuvo que la respuesta de Vidal estuvo fuera de lugar. “Me han pasado sacadas de contexto con Marcelo Díaz, con Mauricio Pinilla, pero después fue conversado con altura de miras. Las palabras de ayer no sé cómo analizarlas. Simplemente, no tengo respuesta”, dijo.

“Encuentro que es una pena. En un debate futbolero, él puede tener un punto de vista distinto al mío, es algo normal en el trabajo. Pero las críticas las hago con respeto, no trato de apuntar ni generalizar que fue lo que originó todo”, cerró.

Para estar actualizado con las noticias del fútbol chileno, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.