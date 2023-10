Arturo Vidal y María Teresa Matus han dado que hablar en las últimas horas en redes sociales. El King y su ex pareja protagonizaron un fuerte round por sus hijos.

El volante utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje por no poder ver a sus pequeños, pero recibió una fuerte respuesta de parte de la madre de estos. La situación derivó en una verdadera guerra de mensajes en la plataforma, que terminó hasta con acusaciones de abandono y no pago de pensión alimenticia.

Arturo Vidal compartió una noticia sobre una mujer condenada por negarle a su ex pareja ver a sus hijos. “Todos los padres tenemos el mismo derecho”, lanzó el mediocampista del Athletico Paranaense. Esto no le gustó nada a Marité Matus, quien arremetió con todo.

Marité Matus acusa a Arturo Vidal de abandono y no pago de pensión de sus hijos

Luego del mensaje de Arturo Vidal, Marité Matus no se guardó nada. A través de su cuenta de Instagram, la ex pareja del King respondió a la supuesta prohibición que le tiene para ver a sus hijos.

“Apareció el papito hablando de derechos”, lanzó de entrada antes de disparar. “¡El derecho es de los niños los cuales vulneras cada vez que puedes!”, añadió la madre de los pequeños.

“Como dejarlos plantados, mentirles que estás en Brasil (cuando estás en Chile). Cuando te piden que vayas a fútbol (y tienes otras prioridades). Cuando hay que pagar la pensión y no lo haces. Cuando te pido que por una vez lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste a otro lado. Podría seguir…”, complementó.

Eso no fue todo, ya que Marité Matus también aseguró que Arturo Vidal no se ha hecho cargo de la parte médica de uno de ellos. “Vulneras hasta el derecho de salud de tu hijo mayor y tu sabes a qué me refiero”.

El King no se quedó callado y minutos más tarde volvería a la carga mostrando correos entre ambos para confirmar su versión. “Yo iré por mis hijos”, se puede ver que señala. A esto, su ex pareja responde que “no puedes o te acuso legalmente. Ahora mismo mi abogada se comunicará contigo”.

A esto, Arturo Vidal le sumó un nuevo mensaje contando su versión. “Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre. Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron. A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad y todo lo que he dado por y para ellos, entenderían al fin que el malo aquí no soy yo”.

“Mi prioridad siempre han sido ellos, hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio, con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños. Siempre todo es pensando en ellos”, agregó.

Finalmente, Marité Matus no se quedó callada y le pegó el último palo a Arturo Vidal. “Me encantaría que lo escribieras tú y no tu asistente. ¿Y si muestro yo todos los mails? ¿Sobre todo el tema de Iván Valenzuela?”.

¿Cuáles fueron los mensajes de Arturo Vidal y Marité Matus?

Estos fueron los mensajes que Arturo Vidal y Marité Matus se lanzaron en redes sociales:

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

Arturo Vidal se lesionó en el partido de eliminatorias ante Colombia junto a la selección chilena. Ahí el King sufrió una “lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular” que lo obligó a pasar por el quirófano.