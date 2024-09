El millonario monto que ganó Arturo Vidal en el remate de sus caballos: "Me voy feliz"

Mientras se recupera para estar en los grandes desafíos que Colo Colo tiene en septiembre, Arturo Vidal atiende sus negocios. Este martes, el King se hizo presente en un remate de caballos, donde 17 crías del haras Il Campione, su criadero, fueron vendidas.

“Me voy feliz. Esta es la tercera vez que mi haras sale a remate, pero lo más lindo es que pude estar acá. Las otras veces me tocó estar afuera, así que no había tenido la oportunidad de vivir esto. ¿Nervios? Anoche no pude dormir, pero siempre soñé con esto y se hizo realidad”, contó Vidal a los medios.

“Es difícil (desprenderse de los caballos), pero cuando uno crea un haras tiene que pensar que va a ser difícil en algún momento, porque se hace la venta y la gente los tiene que elegir”, agregó, aunque detalló que “algunos me los quedé a medias con los nuevos dueños. Les tengo mucho cariños a mis potrillos”.

Su primo, Yito Vidal, agregó que “es algo súper lindo porque por fin tenemos a Arturo en un remate. Él se encariña, pero así es el negocio de la hípica: hay que desprenderse de los caballos o si no terminas con un arsenal. Arturo está muy pendiente, aunque ahora estuvo más nervioso que nunca”

Las ganancias de Arturo Vidal en el remate de caballos: más de 200 millones

En total, 17 potrillos del haras Il Campione de Arturo Vidal fueron vendidos. Los tres primeros ejemplares fueron los más caros: dos hembras mulatas nacidas septiembre de 2022 que se fueron en 47 y 27 millones de pesos, y una hembra colorada de octubre del 2022 que fue vendida en 31 millones.

En total, 11 hembras y 6 machos salieron al remate. El King recaudó un total de 226.800.000 en la venta que concluyó alrededor de las dos de la tarde en el Criadero de Caballos SA.

