Arturo Vidal sigue recuperándose para volver de la mejor manera a los grandes desafíos que tiene Colo Colo en septiembre. En paralelo, el King se enfoca en sus negocios en Chile y, por eso, para los primeros días de septiembre está programado un remate de caballos de su establo.

El próximo martes 3, la oficina de remates de Fernando Zañartu Rosas y Cia Ltda llevará a cabo la venta de 18 crías del haras Il Campione, terreno que pertenece a Arturo Vidal. En específico, se trata de 12 hembras y seis machos que estarán disponibles para la compra.

Las crías corresponden a hijos de los caballos Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run, según detalla el sitio. La venta se realizará de forma presencial en el Club Hípico y también online.

En las condiciones del remate, se menciona que toda compra debajo del millón y medio de pesos debe pagarse al contado. Las compras al crédito estarán permitidas solo para clientes autorizados. Además, establecen que solo se podrá comprar a título personal y que no aceptarán mandatos de terceros.

El haras Il Campione de Arturo Vidal

El año pasado, se mencionó que Arturo Vidal quería vender el haras Il Campione, un terreno de 30 hectáreas ubicado en San Clemente, por un tema de dinero. Aunque reconoció el gran esfuerzo económico de cumplir su sueño de tener un criadero de caballos pura sangre, el King luego aclaró que no lo quería vender.

