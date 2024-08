Ha pasado casi una década, pero un momento que nadie olvidará del título de la Copa América 2015 es el accidente que protagonizó Arturo Vidal en pleno torneo. Ahora, Sebastián Beccacece, ayudante técnico de Jorge Sampaoli en ese entonces, habló sobre eso.

En diálogo con Juan Pablo Varsky, Beccacece se refirió a cómo se tomó la decisión de no marginar al King. “Seguramente Jorge lo sufrió un montón, nosotros los acompañamos y vemos con claridad, pero no terminamos de sentir eso… Entonces es más fácil. No tenemos la carga del DT”, dijo.

“La opinión de los diferentes asistentes que estábamos en ese momento era ambigua, algunos pensaban que ‘sí, vamos por este camino’, otros pensábamos ‘no, si pasa esto a esa altura, ¿cómo quedamos? Te van a acusar por esto y esto'”, rememoró el ahora técnico de Ecuador.

Luego, defendió a Arturo Vidal. “En realidad, el chico había salido en la tarde libre a jugar al casino y cuando volvía a la selección tuvo el accidente. No es que había cometido una falta de no cumplir con horarios, esas cosas. Tuvo un accidente camino a Pinto Durán”, contó.

Beccacece y la decisión de mantener a Vidal: “Fue la mejor”

“La decisión final la tomó Jorge Sampaoli y creo que fue la mejor. No sé si era la mejor para lo de afuera, por lo que demandaba la gente, pero por un tema de sensibilidad, algo que te da estar ahí adentro, creo que fue la mejor decisión”, defendió Sebastián Beccacece

“Estoy convencido de eso. Y no porque se ganó. Era lo que sentíamos en ese momento. Podrá ser juzgada (la decisión), pero fue un sentir. Obviamente, se hizo una charla temprano con los futbolistas, se dieron los motivos de la decisión que tomábamos y a qué apuntábamos”, añadió.

“Rápidamente captaron el mensaje. Después jugamos con Bolivia y jugamos bárbaro (5-0). Ahí uno ve si la decisión es acertada o no, porque en el medio están los jugadores y no todos deben pensar igual”, concluyó.

