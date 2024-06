Sin duda alguna, el título de Copa América obtenido por Chile el 2015 quedó con una mancha tras lo ocurrido con Arturo Vidal. El King sufrió un choque en estado de ebriedad en plena participación de la Roja en el torneo y desató un verdadero terremoto interno.

El volante, figura absoluta del plantel y uno de los líderes dentro de la cancha, se fue a un casino y protagonizó un accidente de tránsito por el que muchos pidieron su cabeza. Sin embargo, en la interna del plantel la visión era totalmente distinta, según reveló Jorge Valdivia.

El Mago se refirió al choque del King en la Copa América 2015 y contó detalles inéditos de cómo lo vivieron en Juan Pinto Durán. Ahí elevó la figura de Jorge Sampaoli, quien se la jugó por la continuidad del volante en uno de los momentos más complicados de su carrera.

Jorge Valdivia cuenta cómo vivió el plantel de Chile el accidente de Arturo Vidal

Arturo Vidal sufrió un choque en estado de ebriedad que puso en riesgo su vida y su continuidad en la Copa América. Jorge Valdivia y el plantel de Chile entendieron que la situación era complicada, pero estaban comprometidos a apoyar al volante como fuera.

Arturo Vidal chocó su Ferrari en estado de ebriedad y en plena participación en Copa América con Chile. Jorge Valdivia contó cómo lo vivió el plantel. Foto: Archivo.

“Nuestra única preocupación era Arturo. No recuerdo si fue con Desio o Seba, le decíamos ‘Hay que apoyarlo, que ni se piense en sacarlo de la selección'”, señaló en las pantallas de ESPN.

De hecho, Jorge Valdivia remarcó que el cuerpo técnico no se hizo muchos problemas con la situación y elevó al entonces DT de la Roja por su actitud. “No sé (si dudaron de su continuidad). Me atrevería a decir que no porque Arturo y Sampaoli tenían muy buena relación, había mucha conexión entre ambos”.

En esa misma línea, Jorge Valdivia dijo que el casildense se ahorró un problema extra en la interna. “Más allá de la importancia que tenía en ese plantel en lo futbolístico o en el camarín, siento que Sampaoli entendió que sacándolo de la selección sí nos podía generar algo negativo que iba a significar que nos desestabilizáramos”.

Finalmente el Mago enfatizó en que los compañeros y el cuarto técnico no dudaron en respaldar al volante. “Ahí estuvo la virtud de Sampaoli y del plantel que estaba en la selección de decir ‘Nos ponemos al lado, hombro con hombro y vamos para adelante'”.

La historia tuvo un final feliz para Chile al alcanzar el título de la Copa América en 2015, pero la mancha que dejó Arturo Vidal no se borra. El King, más allá de su aporte, tendrá que cargar siempre con una pesada mochila de haber estado a nada de arruinar quizás la mayor oportunidad de la Roja para levantar un trofeo internacional.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en Chile?

Arturo Vidal en toda su aventura con la selección chilena ha logrado disputar un total de 142 partidos oficiales. En ellos consiguió 61 triunfos, 34 empates y 47 derrotas, marcando 34 goles y llegando a los 11.686 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena está a nada de volver a la cancha para tener su último examen antes de la Copa América 2024. Este martes 11 de junio desde las 20:00 horas la Roja enfrenta a Paraguay en un amistoso en el Estadio Nacional.

