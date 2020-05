La porfía de Ivan Rakitic toca a Arturo Vidal: "Quiero respetar mi contrato en Barcelona"

Barcelona es uno de los equipos que más noticia hace en el mercado de pases en Europa, pero como no tienen mucho presupuesto, los intercambios de jugadores son una opción válida.

Uno de los que puede partir en Cataluña es el croata Ivan Rakitic, sin embargo el finalista de Rusia 2018 se quiere quedar en la Ciudad Condal, situación que toca directamente a Arturo Vidal, otro de los futbolistas que pueden ser usados como moneda de cambio.

Los culé negocian con Inter de Milán por Lautaro Martínez y con Juventus por Miralem Pjanic, en donde en ambos casos ofrecen a jugadores en forma de pago, donde puede entrar el balcánico o el chileno.

"He estado en Barcelona durante seis años y los he escuchado (rumores) durante todos ellos. Siempre trato de recordar que el fútbol no es solo un deporte sino un poco más y, a veces, es mejor reírse de él. Lo más importante es que estoy bien y que me llevo bien con el entrenador y el club. Todavía tengo un contrato (hasta 2021) y cuando firmo siempre tengo la intención de respetarlo hasta el final", dijo Rakitic a Sky Deutschland sobre su futuro.