Juan Cristóbal Guarello le pega a Arturo Vidal por su viaje en helicóptero "después de dejar botada a la selección"

Una dura crítica en contra de Arturo Vidal lanzó esta tarde el comentarista Juan Cristóbal Guarello, después de que el mediocampista de Barcelona llegara a bordo de un helicóptero a la final que disputó Rodelindo Román este domingo en el campeonato de la Tercera División B, en el estadio Monumental.

Al abordar la situación en el programa Los Tenores de Radio ADN, Guarello llamó la atención sobre la diferencia entre la acción de Vidal y la decisión de no jugar el amistoso de la selección en noviembre ante Perú. "Después de no haber jugado un partido por la selección en solidaridad de las demandas sociales... nada... versín", introdujo el comentarista.

"¿Sabes qué pasa? Que él (Vidal) siempre ha sido así. De Ferrari... El tema, la disonancia está en lo que pasó en el amistoso de la última fecha FIFA. Yo no voy a discutir la plata que se gana él en Europa, que los clubes se la pueden pagar porque hay una economía, un sistema que funciona para que le paguen eso", reflexionó Guarello.

"OK. Yo no voy a entrar a discutir eso. Lo que sí, que no quieran estar con dios y con el diablo. Si ellos quieren ser así, que lo sean, como es Cristiano Ronaldo, como es Neymar. Pero después, dejar botada la selección aduciendo una solidaridad social, entonces no. No te la compro".

Vidal regresó a Barcelona para reintegrarse a las prácticas del equipo azulgrana en el reinicio de la temporada. El cuadro azulgrana se enfrentará el próximo sábado a Espanyol en el clásico catalán, y cinco días más tarde al Atlético de Madrid en Arabia Saudita, en la final de la Supercopa española.