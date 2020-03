Diario Sport: "Para el Barça es la última oportunidad de sacarle algún rendimiento a Arturo Vidal"

Diario Sport en Cataluña realizó un completo 1x1 de las posibles salidas en el plantel del Barcelona para el próximo mercado, con Arturo Vidal entre los jugadores que podrían dejar el Camp Nou.

No es un secreto que el Rey Arturo entra como posible moneda de cambio del Barça en su afán de fichar a Lautaro Martínez del Internazionale. Pese a sus buenas actuaciones, Vidal no es titular en el once tipo de Quique Setién.

Tal como detalla Sport, Vidal registra 31 partidos en la temporada con 1.414 minutos y seis goles. Barcelona pagó 22 millones de euros por su ficha y actualmente está valorado en 14 millones.

“Arturo Vidal no ha conseguido asentarse en el once y a sus 32 años, con contrato hasta 2021, se intuye para el Barça la última oportunidad de sacarle algún rendimiento”, explicaron.

Agregaron que “la valoración de mercado que realiza de manera periódica el portal transfermarkt señala que el chileno ha bajado a los 14 millones cuando para el Barcelona supuso un gasto de 19 kilos más tres en variables en 2018”.

Sentencian que “aunque su misión no es el gol, no se ha estrenado esta temporada en la Champions y en la Liga lleva siete partidos sin marcar. Eso sí, ha doblado sus registros anotadores (seis por tres) respecto a su primer año. Y un último dato: en sólo en 13 de los 31 partidos ha sido titular”.

Los otros jugadores que aparecen con opción de negocio son Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Neto Murara, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho y Carles Aleñá.