Arturo Vidal hizo ruido en la previa de los amistosos de la selección chilena frente a Polonia y Eslovaquia. El mediocampista de los registros de Flamengo realizó una encuesta en redes sociales en la que le consultó a los hinchas si debía seguir en la Roja o dar un paso al costado del actual proceso encabezado por Eduardo Berizzo.

Finalmente, los hinchas se decantaron por la continuidad del bicampeón de América en la selección chilena, claro que el margen estuvo a pasos de ser estrecho. Vidal está en Europa con la Roja para los desafíos de esta semana y en Radio Agricultura se produjo un sabroso debate sobre la famosa encuesta y el presente del mediocampista.

“La encuesta estuvo más pareja de lo que uno podría pensar. Hubo como un 45% que dijeron que tiene que ponerle fin a su período en la selección chilena. Votó mucha gente. Yo creo que no tiene que irse, creo que puede ser un aporte, pero un Vidal competitivo jugando por los puntos, no jugando todos los amistosos”, dijo Francisco Sagredo en Deportes en Agricultura.

Caamaño contra la encuesta de Vidal

Por su parte, el periodista Cristián Caamaño fue más allá, muy crítico con el presente del Rey Arturo tanto en la Roja como en Flamengo. Vidal viene de coronarse campeón de la Copa de Brasil y la Copa Libertadores con el Mengao, pero su participación no fue protagónica.

“Voy a ser impopular con este comentario: nosotros tenemos que analizar, ver, informarnos. La carrera de Vidal post Barcelona ha ido en declive en minutos, en protagonismo, goles y asistencias. El primer año en el Inter desgraciadamente se lesionó a mitad de temporada, pero ya venía siendo muy cuestionado en Italia porque no era el mismo jugador de la Juventus… que el famoso guerrero se había quedado en España, que no era considerado por Conte. Llega la lesión y el confiesa que se apuró en la recuperación, le hizo mal. Segunda temporada en el Inter y es la peor que tuvo en Europa en 15 años, por lejos. En números y jugando partidos clase B”, dijo Caamaño.

El comentarista agrega: “llegó a Flamengo y empezamos a ver a un Arturo Vidal en un rol absolutamente secundario, y no estaba jugando contra el volante central de Francia o contra los que habitualmente se codeaba en Europa. Ni con seleccionados españoles. Acá no se codea con ningún seleccionado brasileño. Ni Diego, Joao Gomes ni Thiago Maia están cerca de ser seleccionados europeos y aún así no pudo ganarles el puesto.

Hay que entender que hoy Vidal no es el salvador y Berizzo debe entender que Vidal tiene que adaptarse como lo hizo en Uruguay Suárez o Godín. Un lugar secundario y desde ahí con su experiencia podrá manejar situaciones”.

Por último, Caamaño sentenció tajante que “a diferencia de Alexis Sánchez, Vidal perdió muchos escalones y hoy está lejos de ser el superclase que nos encandilaba. Y es lógico después de tanto tiempo el desgaste de material y la fatiga. El descuido en algún momento de su vida también termina pasando la cuenta. Y Vidal lo debe saber, y por eso empieza con estas encuestas para tratar de enriquecerse el alma y que le soben el lomo con el comentario de que es el crack, el número uno, el Rey, el imperial”.

