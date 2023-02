El Flamengo se levanta después del duro golpe que significó quedarse fuera de la final del Mundial de Clubes. En su regreso a Brasil, el equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar se impuso por 1-3 en su visita al Volta Redonda y afina la puntería para su próximo desafío.

En aquel último encuentro, el King fue titular y se repitió el plato después de la definición del tercer lugar con el Al-Ahly. La situación para el mediocampista parecía mejorar después de un arranque del 2023 complicado, pero al parece no será tan así.

El técnico del Flamengo, Vítor Pereira, habló sobre lo que se viene por delante y abordó su once estelar. Con las dos titularidades que ha sumado Arturo Vidal en los partidos anteriores, todo apuntaba a que se había ganado el puesto, pero el entrenador se encargó de echar por la ventana esa opción.

El estratega del cuadro rubro-negro justificó la aparición de varias figuras, entre ellas el King, por el desgaste del plantel en el Mundial de Clubes. "Experimentamos, claro que tiene que ser algo trabajado, podemos cambiar la estructura según las circunstancias del juego".

"Everton y todos los que entraron (ante Volta Redonda) lo hicieron bien, tuvimos una dinámica interesante en la segunda mitad. No puedo decir que uno u otro sea titular. Tratemos de equilibrar el equipo", agregó.

En esa misma línea, Vítor Pereira recalcó que se vienen modificaciones en el once inicial. "Sentí que el equipo no llegaba en las mejores condiciones, teníamos un viaje a Marruecos, hoy no parecía muy fresco. Tuvimos que arriesgarnos, en el próximo partido haremos cambios".

¿La razón? Más allá de los futbolístico, es el poder darle rodaje a los que han sumado poco en esta temporada. "Démosle oportunidades a los que quieren jugar y necesitan un minuto".

¿Cuándo juega el Flamengo de Vidal y Pulgar?

Aún con la duda de si Arturo Vidal o Erick Pulgar serán titulares, el Flamengo se prepara para lo que viene. El Mengao tiene dos partidos claves en una semana, donde buscará manterse en la cima del torneo Carioca y levantar su primer título del 2023.

Este sábado 18 de febrero desde las 16:00 horas el cuadro rubro-negro enfrenta al Resende por el torneo estadual, para luego poner la mira en la gran noche. El martes 21 a partir de las 21:30, chocan con Independiente del Valle por la ida de la Recopa Sudamericana.