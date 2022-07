Arturo Vidal se marchará del Inter de Milán tras dos temporadas en el equipo nerazzurri, donde si bien incrementó su palmarés personal a nivel de clubes, no terminó de buena forma su relación con la institución.

Arturo Vidal tiene todo listo para ponerle punto final a su exitoso paso por el fútbol de Europa, cuyo último equipo fue el Inter de Milán, a donde llegó para la temporada 2020-21 proveniente de Barcelona como solicitud de Antonio Conte quien siempre lo ha considerado como uno de sus futbolistas de extrema confianza.

La consagración en la Serie A que terminó con la sequía nerazzurri en la competición durante la pasada campaña fue el punto más alto del paso del chileno por la institución pero luego de eso llegó la salida del entrenador lo que marcó el comienzo de la parte más difícil de esta etapa del King.

Ahora el mediocampista prepara su marcha con rumbo a Flamengo y si bien es un fichaje que cumple sus expectativas, su salida del cuadro italiano se da a la mala pues hay molestia con el entrenador Simone Inzaghi y la directiva. Así lo reportó Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa en un reporte para TNT Sports.

"¿Cómo sale Arturo Vidal del Inter? Mal, sale mal del Inter, primero por parte del futbolista molesto con la directiva del club porque siente que le comunicaron de una manera que para él no era la correcta en cuanto a decirle que no era parte del proyecto de Simone Inzaghi y segundo por parte del entorno del jugador y del propio Arturo Vidal, lo que he podido reportear, es que él se sentía en el nivel de poder continuar en Europa y el Inter", explicó.

Sin embargo, el futbolista se marchará con los 4 millones de euros de compensación por el término adelantado de su contrato, algo que el Inter buscó negociar pero recibió respuesta negativa. "Según lo que me dicen se siente bastante tocado por cómo se terminó la relación con el equipo interista", añadió el reportero.